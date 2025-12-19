國際變局下的穩定力量 勞發署虎尾座談助雲林企業守住就業根本

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對國際經濟情勢劇烈變動，企業如何穩定人力、守住就業命脈成為關鍵課題。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心今(19)日上午於雲林舉辦宣導座談，集結33家企業代表齊聚交流，透過政策說明與實務對話，協助企業在不確定時代中找到穩定就業的依靠。

迎戰國際變局，勞發署虎尾助雲林企業穩就業。(記者廖承恩翻攝)

本次「因應國際情勢支持勞工安定就業措施宣導會」，吸引在地製造、服務等產業企業負責人與管理主管踴躍參與，現場共36位代表出席。活動聚焦國際景氣變化對企業營運與勞動力配置的衝擊，透過面對面溝通方式，讓企業即時掌握政府最新勞動政策與支援措施，現場互動頻繁，展現高度關注人力穩定議題的迫切需求。

為協助企業一次掌握跨部會資源，活動特別邀請財政部賦稅署及國庫署代表到場，針對企業最關心的稅務規範、補助配套與申請實務進行重點說明。虎尾就業中心亦同步說明勞動部近期推出的「支持勞工安定就業措施」，涵蓋補助方向、適用條件與申請流程，協助企業降低理解門檻，提升政策運用效率。

聚焦國際變局衝擊，助企業即時掌握穩就業政策。(記者廖承恩翻攝)

座談現場安排充分交流時間，企業代表針對實際營運中可能面臨的用人調整、補助申請與人力再培訓問題踴躍提問，虎尾就業中心同仁逐一回應、詳加說明，協助企業釐清疑點。多位與會者表示，透過這次宣導，不僅更清楚政策內容，也對政府穩定就業的決心留下深刻印象。

活動同時兼顧企業永續經營與身心調適，特別邀請環保植栽專家董信宏老師分享ESG理念，說明企業如何從日常管理著手，將永續行動落實於營運之中，並安排綠植栽手作體驗，讓與會人員在輕鬆氛圍中交流互動。會場另設置「最新措施測驗小學堂」，以趣味問答方式加深企業對政策的理解，提升參與意願，現場氣氛熱絡。

交流時間充足，企業踴躍提問用人調整、補助申請與再培訓。(記者廖承恩翻攝)

雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，因應國際情勢快速變化，勞動部已整合推出「保薪資、再充電、加訓練、整合再就業及青年就業」五大安定就業措施，從企業端到勞工端提供即時、多元支援，並以從寬、從簡、從速原則推動。他呼籲企業善用政府資源，透過公私協力共同穩定就業、培育人才，提升整體競爭力；相關求職、求才與補助資訊，可洽虎尾、斗六、朴子、嘉義、新營、永康及台南等七個就業中心洽詢。