國際豪華觀光郵輪海洋富士號到訪安平港 黃偉哲親迎旅客贈禮推廣臺南觀光

▲黃偉哲到安平港碼頭迎接「海洋富士號」旅客。

【記者 劉秋菊／台南 報導】國際豪華郵輪海洋富士號今(21)日上午首度靠泊本市安平商港，黃偉哲市長親臨安平港碼頭迎接到訪的539位國際旅客及船員，觀光旅遊局特別安排具臺南傳統文化特色之藝陣精彩表演迎賓，並由市長黃偉哲偕同觀旅局林國華局長、臺灣港務股份有限公司高雄分公司陳中龍副總經理、林美燕、楊中成、李啟維議員、陳亭妃、林俊憲立委服務處、盧崑福、蔡筱薇議員服務處代表及台南市旅行業經理人協會、臺南市直轄市旅館商業同業公會、台南市府城文化觀光產業協會、台南市餐旅教育協會、赤崁朋派商圈發展協會代表贈送農特產果乾及觀光摺頁，推廣臺南優質伴手禮與經典觀光遊程，旅客見到精彩藝陣表演也興奮拍照留念，並將進行半日及全日遊程，暢遊臺南探索臺灣歷史文化。

▲黃偉哲贈送台南農特產果乾及觀光摺頁給郵輪旅客。

黃偉哲市長表示，臺南是臺灣的第一座城市，也是臺灣歷史文化的發源地，更是米其林推薦的經典美食城市，是旅遊臺灣首選目的地；去年9月喜迎國際觀光郵輪奧德賽號停泊安平港，今年開春再迎豪華郵輪海洋富士號到訪臺南，市府團隊偕同臺灣港務股份有限公司合作迎賓並提供優質旅遊服務，希望旅客能帶著滿滿美好的回憶，並有機會重遊臺南。未來亦可見在市府團隊與港務公司通力合作下，將吸引更多國際郵輪高端旅客到訪臺南。

南市觀旅局林國華局長表示，臺南擁有兼具歷史文化及自然生態的豐富觀光資源、又有開台首府的必遊城市美譽，加上安平商港擁有郵輪可直接靠泊的國際級設施，亦緊鄰觀光熱區，相當適合國際郵輪靠岸觀光，具備優良的海洋觀光發展條件。觀旅局努力拓展國際郵輪觀光領域，與臺灣港務股份有限公司合作，積極安排郵輪業者踩線了解臺南觀光資源，爭取國際郵輪靠泊安平商港，並用心營臺南觀光品牌形象於國際目標旅客市場曝光行銷。此批海洋富士號郵輪旅客以日本及歐美旅客為主，屬於高端旅遊族群，為迎接今日靠泊的國際旅客，觀旅局除精心安排具臺南傳統文化特色的藝陣精彩表演迎賓，並安排英日語旅服人員駐點提供旅遊諮詢，亦協調公車路線行駛進入港區提供旅客便利交通，提供友善國際旅客服務。觀旅局將持續強化城市整體觀光服務，針對「食、宿、遊、購、行」五大面向進行整備，包括推動多語言服務、完善旅遊資訊導引，讓到訪的國際郵輪旅客輕便愉快暢遊臺南、持續擴大國際能見度，吸引更多國際觀光客前來體驗臺南文化古都的獨特風采。

▲南市觀光旅遊局安排具台南傳統文化特色的藝陣表演迎賓。

海洋富士號（MITSUI OCEAN FUJI）為198.2公尺、船寬25.6公尺，總噸位32477噸、吃水深度6.4公尺的國際觀光郵輪，係日本百年海運企業三井海洋郵輪集團（MITSUI OCEAN CRUISES）於2023 年創立的高端郵輪品牌，所搭載的旅客以日籍和歐美旅客為主，主要航行日本及東亞地區，提供旅客結合四季風情與日式款待的精緻旅遊體驗；本航段係於日本那霸出發，在台停靠高雄港、安平港、基隆港後，返回日本那霸，讓旅客可悠閒放鬆深度旅遊臺灣。(照片觀光旅遊局提供)