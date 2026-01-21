國際豪華郵輪海洋富士號來訪 黃偉哲致贈禮品推廣觀光





國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」21日首度靠泊安平商港，市長黃偉哲特至安平港碼頭迎接到訪的539位國際旅客及船員，並致贈禮品推廣台南優質伴手禮與經典觀光遊程。

黃偉哲指出，海洋富士號主要載運來自日本及歐美的高端旅遊團，這批旅客中有不少日本民眾是第一次來到台灣，此行在高雄、台南及基隆停留，雖然在台南僅短暫停靠一晚，但市府仍期待透過完善的市區觀光安排，讓旅客體驗台南與日本歷史連結深厚的城市風貌，包括日治時期留下的建設與文化記憶，也期盼促進旅客與在地市民的交流互動，進而帶著美好回憶重遊台南。

為迎接國際旅客到訪，市府特別安排具台南傳統文化特色的藝陣精彩表演迎賓，現場氣氛熱鬧，旅客紛紛拍照留念；黃偉哲也親自致贈農特產果乾及觀光摺頁，向國際旅客推廣台南優質伴手禮與經典觀光遊程。到訪旅客隨後將展開半日及全日遊程，深入探索台南的歷史文化與城市魅力。

市府指出，本次海洋富士號旅客以日本及歐美旅客為主，屬高端旅遊族群，為提供友善的國際旅客服務，市府除安排具台南特色的迎賓表演外，也配置英、日語旅服人員駐點提供旅遊諮詢，並協調公車路線行駛進入港區，提升交通便利性。未來將持續從「食、宿、遊、購、行」五大面向強化整體觀光服務，推動多語言友善環境與完善旅遊導引，讓國際郵輪旅客輕鬆暢遊台南，持續擴大城市國際能見度。

海洋富士號（MITSUI OCEAN FUJI）全長198.2公尺、船寬25.6公尺，總噸位32,477噸、吃水深度6.4公尺，為日本百年海運企業三井海洋郵輪集團（MITSUI OCEAN CRUISES）於2023年創立的高端郵輪品牌。該航段自日本那霸出發，依序停靠高雄港、安平港、基隆港後返回那霸，提供旅客結合四季風情與日式款待的精緻旅遊體驗，也讓國際旅客得以悠閒深度探索台灣。

