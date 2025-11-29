國際豬瘟疫情升溫！西班牙隔30年再爆豬瘟 農業部急鎖進口

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

西班牙近30年來首次爆出非洲豬瘟疫情。農業部於今（29）日緊急宣布，即刻起全面禁止西班牙豬肉產品輸入台灣，違規者一律予以退運或銷毀。由於西班牙與我國可直接通郵往來，農業部特別提醒民眾，切勿攜帶或透過郵寄方式將豬肉製品帶回國內；一旦查獲，初犯者將面臨新台幣20萬元的罰鍰，若透過快遞或貨運違規輸入，最重可判處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

西班牙官方已向世界動物衛生組織通報此次疫情。我國非洲豬瘟中央災害應變中心説明，本次是在巴塞隆納（Barcelona）近郊發現2具野豬屍體，經檢驗確診感染非洲豬瘟。這也是西班牙自1994年9月以來，再次淪為疫區，這也顯示國際間的疫情正持續升溫，民眾對於病毒傳播的風險絕對不能掉以輕心。

應變中心鄭重呼籲，國人切勿從任何非洲豬瘟疫區國家攜帶或郵寄豬肉產品返台，對於違規輸入者，首次違規即開罰20萬元，第二次起則加重至100萬元；若利用快遞或貨運管道走私輸入，刑責相當嚴重，最重可處7年以下有期徒刑，300萬元以下罰金。

農業部進一步說明，已於今日公告將西班牙自非洲豬瘟非疫區名單中除名，凡是今日起裝船（機）起運的活豬及豬肉產品，一概禁止輸入，違者將遭退運或銷毀。據統計，西班牙為我國第二大豬肉進口來源國，僅次於加拿大，從2023年至2025年間，每年輸入量均達數萬公噸。當局呼籲進口業者務必嚴格遵守檢疫規範，以免蒙受經濟損失。

應變中心重申，雖然台中梧棲今年10月發生的非洲豬瘟疫情已獲有效控制並宣告終止，且我國正積極爭取於明年重返非疫區國家行列，但若民眾違規自疫區攜帶或透過快遞、郵寄輸入豬肉製品，將大幅增加疫病入侵風險，恐嚴重衝擊國內養豬產業發展。因此，一旦查獲違規行為，將採取零容忍態度予以重罰，請國人務必配合動植物邊境管制措施，共同守護國內畜禽產業與食品安全。

