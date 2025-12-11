國際貨幣基金組織敦促中國「勇敢抉擇」：減少出口、增加消費

（德國之聲中文網）周三（12月10日），國際貨幣基金組織敦促中國作出“勇敢抉擇”，加快結構改革。世界第二大經濟體正受到愈來愈大的壓力，減少對出口的依賴，轉向消費主導的模式。

“中國規模太大了，無法依靠出口進一步推動增長；繼續依靠出口可能加劇全球貿易緊張。” 國際貨幣基金組織總干事格奧爾基耶娃（Kristalin Georgieva）談及中國規模19萬億美元的經濟體量說道。

格奧爾基耶娃補充說，中國需要勇敢的抉擇、堅定的政治行動。她敦促中國決策者推出全面的宏觀經濟一攬子措施，包括更多財政激勵措施以及貨幣寬松政策，此外抑制地方債、解決房地產危機、改善社會福利。

終結房地產危機的代價

她補充說，加大社會福利支出、加速戶口制度改革，可推動消費。

與此同時，國際貨幣基金組織預計，未來三年內要結束房地產危機，中國可能需要投入相當於GDP5%的資金。

格奧爾基耶娃呼籲中國官員讓所謂“僵屍企業”的房地產開發商退出市場。

與主要貿易伙伴緊張關系加劇之際，北京密切關注國際貨幣基金組織的評估。

貿易緊張

格奧爾基耶娃表示，貿易伙伴因擔心中國廉價出口產品摧毀其加工工業，設置貿易壁壘，這也不符合中國的利益。

國際貨幣基金組織將2025年對中國的增長預測從4.8%提高至5%，對2026年的增長預測從4.2%提高至4.5%，理由是中國出口強勁。

格奧爾基耶娃表示，淨出口今年佔到中國5%增長率中的1.1%。她補充說，中國經濟預計今年將為全球增長作出30%的貢獻。

11月貿易數據顯示，中國貿易順差首次突破1萬億。這引發對中國在全球工業價值鏈日益主導的地位以及中國廉價商品充斥新興市場的批評。

經濟學家也曾批評北京長期獲利於人民幣幣值的低估。

格奧爾基耶娃表示：“我們沒有建議人民幣升值這一具體措施。我們希望中國采取雙向靈活的匯率。”

盡管美國總統特朗普實施關稅，但自他重返白宮以來，中國的月貿易順差已六次突破1000億美元，2024年只有一次。

縮減國家開支

格奧爾基耶娃稱贊中國在人工智能等變革性技術方面的未雨綢繆，但敦促北京讓民營企業擁有更大的發言權。

此外，對特定企業和領域的公共投資及工業政策應縮減。

“讓市場力量佔據主導地位，減少工業政策扶持的規模，這也會增加財政積蓄，可轉用於社會福利開支以及解決房地產領域的問題”，格奧爾基耶娃補充說。

據國際貨幣基金組織計算，中國有偏好性的工業政策導致生產率下降1.2%。

格奧爾基耶娃還呼籲中國年輕人幫助父輩改變存款的生活模式，轉向“消費是愛國”的態度，一次推動中國內需。

作者: 德才 (路透社等)