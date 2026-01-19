國際貨幣基金組織：2026年全球經濟小幅、穩定增長

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織（IMF）周一（1月19日）在布魯塞爾宣布，預計2026年全球經濟增長將維持在3.3%左右，與前兩年相同。該機構還預計，2027年的經濟增長將達到3.2%。與長期平均水平相比，以上數值相對較低。

國際貨幣基金組織認為，推動全球經濟增長的動力主要來自中國、印度以及美國。美國正在大力投資人工智能的研發；德國也不再是經濟增長的拖累，預計2026年和2027年兩年裡，德國的經濟增長率都將超過1%，而這主要得益於政府用於軍備和基建的國家財政支出。

不過，國際貨幣基金組織也警告道，全球貿易緊張局勢可能隨時升級，不確定性的風險仍然很高，尤其是特朗普總統上周六（1月17日）威脅對德國、丹麥、瑞典、法國、荷蘭和芬蘭等8國加征10%的關稅，2月初生效，有效期直至美國完成獲取格陵蘭島。反對特朗普格陵蘭政策的這些歐洲國家，正竭力尋找各種途徑，阻止新關稅事宜落地成真。

根據國際貨幣基金組織的數據，今年全球經濟表現出相當的韌性。與10月份的預測相比，2026年的增長預期上調了0.2個百分點。美國經濟將在2026年增長2.4%，2027年增長2.0%。美國對信息技術的投資已達到2001年以來的最高水平，尤其對人工智能的投資更是亮眼。人們期待這些投資大幅提升生產力，從而持續推動經濟增長。不過，如果這些高預期未能兌現，股市將出現劇烈震蕩。

德國實現小幅增長

德國2026年經濟增長率將達到1.1%，2027年為1.5%。國際貨幣基金組織對今年的經濟增長較有把握。為鼓勵企業投資，德國政府已擴大企業折舊補貼。未來幾年內，企業稅也將逐步降低。此外，德國政府已決定為降低能源價格采取措施。

德新社注意到，國際貨幣基金組織的預測比德國聯邦銀行的同類數據更為樂觀，按照後者的估測，德國明年的GDP增長為0.6%，後年為1.3%.

根據IMF的預測，德國今年的經濟增長超過七國集團的其他國家。去年，日本和意大利是G7中增長最慢的，今年，兩國增速僅為0.7%，繼續落後其他國家。法國今年的增速也略低於德國，為1.0%。歐元區今年平均經濟增長為1.3%。

在亞洲，印度2026年和2027年的經濟增長率將達6.4%，在大國中名列榜首。預計中國2026年和2027年的經濟增長率將分別為4.5%和4.0%，而2025年則為5.0%。

作者: 德才 (德新社、路透社)