國際貨幣基金 上海中心啟動營運

（中央社記者李雅雯台北9日電）國際貨幣基金上海中心啟動營運。中國人民銀行（央行）行長潘功勝表示，上海中心啟動營運對於促進亞太區域國家宏觀經濟政策交流協調、維護全球和區域金融穩定等有重要意義。

據人民網9日報導，國際貨幣基金（IMF）上海中心8日正式啟動營運。

上海中心是國際貨幣基金在全球設立的區域中心之一，目的在加強國際貨幣基金與亞太地區經濟體的交流合作，對於新興市場和中等收入國家關注領域展開相關研究，提供區域內經濟體支持、維護全球和區域金融穩定。

潘功勝表示，上海中心啟動營運體現中國與國際貨幣基金倡導合作共贏的堅定立場，對於深化國際貨幣基金與中國的合作、促進亞太區域國家宏觀經濟政策交流協調、維護全球和區域金融穩定、完善全球金融治理具有重要意義。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，上海中心將成為重要樞紐，推動新興市場和中等收入國家相關政策領域的研究工作，深化國際貨幣基金與區域內成員國、區域性機構以及其他利益攸關方的對話與交流。

國際貨幣基金成立上海中心的構想在去年陸家嘴論壇上被拋出。喬治艾娃彼時出席論壇時宣布，在中國人民銀行支持下，國際貨幣基金將在上海開設一個新的區域中心，加強與亞太地區及其他地區夥伴的對話。

在上海中心成立前，國際貨幣基金與中國人民銀行於2017年5月「一帶一路高峰論壇」上宣布，將2004年聯合培訓專案（CTP）擴充為中國—國際貨幣基金聯合能力發展中心（China-IMF Capacity Development Center, CICDC），總部設點在北京；隨著上海中心成立，CICDC總部可能將搬遷到上海合署辦公。

國泰君安首席經濟學家何海峰彼時接受媒體訪問表示，國際貨幣基金設立上海中心，將聚焦於亞太國家宏觀經濟政策交流協調工作；經歷COVID-19疫情3年衝擊、逆全球化大背景下，中國願與國際貨幣基金共同為亞太地區金融穩定、貿易投資、產業經濟合作提供支持。（編輯：廖文綺）1141209