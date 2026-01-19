國際貿易商走訪高雄產地 2026水產國際拓銷首發啟動

為延續2025台北國際食品展所累積的行銷成果與國際商機，沅享貿易有限公司於115年1月19日至20日南下高雄，展開2026年首波國際拓銷行程，並指定多家水產業者進行產地拜會交流。高雄市政府海洋局長石慶豐19日陪同國際貿易商實地走訪養殖場與加工據點，深入了解養殖環境、加工流程及產品特色，並就國際市場趨勢、產品規格需求與合作模式進行面對面交流，展現市府積極推動高雄水產品邁向國際市場的決心。

↑圖說：海洋局局長石慶豐陪同沅享貿易有限公司拜會良鮮水產食品有限公司，進行現場交流與意見討論。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

石慶豐表示，高雄市是全國最具規模與代表性的漁業城市，漁業型態涵蓋遠洋、沿近海及養殖漁業三大領域，產業鏈完整且成熟。其中養殖漁業面積約3,638公頃，年產量達4.6萬公噸，年產值超過新臺幣49.5億元，石斑魚、虱目魚、吳郭魚及鱸魚等主力品項品質穩定、競爭力強，深具拓展國際市場潛力。市府近年持續推動冷鏈系統升級、產地管理、品牌行銷與通路拓展等政策，全面強化產業韌性與國際競爭優勢。

海洋局指出，此次國際貿易商來訪，是延續台北國際食品展期間的初步接觸與商洽成果，透過密集走訪多家在地水產業者，讓買主以實地參訪與直接洽談方式，深入評估高雄水產的供應量能與合作可行性。透過國際買主媒合行程，不僅有助提升高雄水產品在海外市場的能見度，也可為在地業者創造實質訂單與長期合作契機。

↑圖說：沅享貿易有限公司於凱亞養殖場進行現場訪視與交流，並介紹相關養殖技術。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

海洋局強調，市府長期協助水產業者開拓多元行銷通路，除輔導參與東京國際食品展、北美海產品展及巴塞隆納全球海產品展等重要國際展會外，也持續透過邀請國外買主來台巡廠與交流媒合，深化合作成果。未來將持續整合中央與地方資源，攜手產業公協會與相關單位，共同推動高雄優質水產品走向國際，讓「高雄海味」品牌在全球市場持續發光。

