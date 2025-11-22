國際賑災到風災救助 慈濟精神代代傳
2015年尼泊爾發生7.8強震，數十萬家庭頓時失去家園。災後第一時間，慈濟志工再次跨越國界深入災區，展開義診、發放、浴佛與菩薩招生，並重返大愛村關懷住屋狀況。多年過去，當年的苦難仍深深烙印在志工心中。
慈濟志工 黃秋良：「我到現在為止，我的心 還是看見過去的記憶，那個苦 我還是記憶在心。」
2015年尼泊爾7.8強震重創全國，讓當地無數家庭失去家園，震災發生後，慈濟志工第一時間再度遠赴當地救援，不僅帶著五大任務使命，也陪伴災民度過最黑暗的時刻。
慈濟志工 黃秋良：「我們這次去的話，就是五大任務 第一個任務，就是要繼續地義診，第二個任務就是要浴佛，第三就是要發放，第四就是菩薩招生，第五個就是上人一直在交代，要到大愛村去看看他們的屋況。」
秉持慈濟的大愛精神，從1993年水災以來，如今三十多年過去，慈濟始終在尼泊爾民眾最需要的時候，就會出現。
慈濟志工 陳慶松：「從收到信息 然後整裝出發，打掃完成 讓這個學校，從一片狼藉 然後到恢復整齊， 能夠正常 如常地作息， 這種兩天的轉變， 其實在學校感受很深。」
而在這場溫馨座談中，慈濟志工陳慶松也分享今年七月中颱丹娜絲，在嘉義登陸重創當地，他們第一時間出動，其中也不乏年輕慈濟人一同參與清掃工作，展現慈濟志工的代代傳承。
慈濟志工 陳慶松：「這次隨行的這些孩子，他們都是從小參加親子班， 那都在家裡的長輩的帶領之下， 菩提種子種下去了， 真的就萌芽 現在成長了， 也會開始參加我們慈濟的活動， 我想這就是慈濟的希望。」
證嚴上人開示：「只要我們能說，這個慈濟的家庭 永遠都是我們的，我們永遠要把慈濟的情要顧好，大家講慈濟，有的年輕人剛來，我們也可以跟他們互動，讓年輕人知道我們以前，是怎麼做過來的。」
從尼泊爾到台灣，無論是跨越國界的救災，或是颱風過後的校園清掃，一代又一代的慈濟人都在用行動證明，大愛精神從未間斷。
