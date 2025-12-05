國際足總世界盃分組抽籤台灣時間12/6凌晨登場 主辦國美加墨避開強隊

第23屆國際足總世界盃將在明年6/11-7/19於加拿大、美國、墨西哥登場，共有48支球隊能夠參與。而台灣時間12/6凌晨01:00將迎來刺激的「抽籤分組」，48個隊伍將被分配到一檔12支隊伍中，共分為四檔次，並從四檔隊伍中各抽一支隊伍，組成小組PK。

第一檔次：加拿大、墨西哥、美國、西班牙、阿根廷、法國、英格蘭、巴西、葡萄牙、荷蘭、比利時、德國 第二檔次：克羅埃西亞、摩洛哥、哥倫比亞、烏拉圭、瑞士、日本、塞內亞爾、伊朗、南韓、厄瓜多、奧地利、澳大利亞 第三檔次：挪威、巴拿馬、埃及、阿爾及利亞、蘇格蘭、巴拉圭、突尼西亞、象牙海岸、烏茲別克、卡達、沙烏地阿拉伯、南非 第四檔次：約旦、古拉索、迦納、維德角、海地、紐西蘭、歐洲附加賽1、歐洲附加賽2、歐洲附加賽3、歐洲附加賽4、洲際附加賽1、洲際附加賽2

目前已有42支國家隊鎖定參賽資格，剩餘的6個晉級名額將在明年春季的一系列附加賽中選出。另外，本屆世足主辦國墨西哥、加拿大和美國已確定好分組，且可避開第一檔次強隊。

本屆世足賽還有不少亮點，包括蘇格蘭、挪威和奧地利將在闊別近30年後重返世界盃，尤其英超曼城巨星哈蘭德（Erling Haaland）首度在世界盃亮相，注定引發關注。此外至少有4支首次參賽隊伍，包括約旦、烏茲別克、非洲島國維德角，以及人口僅15.6萬的加勒比海島國庫拉索。

另外，阿根廷是否能衛冕冠軍也是一大亮點，阿根廷球星梅西賽事期間滿39歲，是否會繼續參賽，又或是最後一次參與世界盃都是世人焦點；而葡萄牙球星C羅是否帶領團隊抱回冠軍、光榮退役，也是全球球迷所期待的。

