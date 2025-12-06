國際足總頒發「FIFA和平獎」 川普成首屆得主引爭議

美國總統川普（Donald Trump）成為「FIFA和平獎」首位得主。（圖／達志／美聯社）

國際足總（FIFA）日前在華府舉行2026年世界盃抽籤典禮，首次頒發「FIFA和平獎」，並由美國總統川普（Donald Trump）成為史上首位得主。川普在典禮中宣稱，「世界現在比過去更安全」，引發各界高度關注。

英國《衛報》（The Guardian）報導，典禮於當地時間週五晚間在甘迺迪表演藝術中心舉行。FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）親自將獎座、獎章與證書頒給川普，並表示這項新獎是為了表彰「在全球促進和平與團結、具卓越貢獻的個人」。因凡蒂諾在台上稱，「這是你的獎項，你的和平獎」，並笑稱川普可「隨時佩戴這枚美麗的獎章」。

FIFA指出，和平獎旨在嘉許以「堅定承諾與特殊行動，促進人民和平」的個人，但未公開評選方式。調查發現，評選流程未來將由一個新成立的「社會責任委員會」制定，而該委員會主席為飽受爭議的緬甸企業家佐佐（Zaw Zaw），引發外界對獎項公正性的疑慮。

川普長期尋求國際舞台的肯定，此次親自出席領獎。他稱，這項榮譽是「一生中最偉大的成就之一」，並再次強調自己任內「拯救了數以百萬計生命」，包括剛果、印度與巴基斯坦等地的衝突。他宣稱，「許多戰爭在爆發前就被我阻止了。」此外，他也讚揚因凡蒂諾在2026世界盃上創下售票紀錄，並表示本屆賽事「可能是世界史上最盛大的一屆」。

然而，川普的自我描述與國際觀察存在落差。他任內主導多次軍事行動，也曾以爭議理由對中東和中南美洲採取武力措施，同時仍堅稱自己應得諾貝爾和平獎。他關於加薩、以色列與伊朗，以及印度與巴基斯坦等衝突的「和平介入」，均受到外界批評，認為他多以單方面立場介入或誇大角色。

外界也質疑FIFA與川普的密切往來。隨著美國、加拿大與墨西哥共同主辦2026世界盃，因凡蒂諾近期與川普多次公開同台，強調足球能「帶來和平訊息」。今年稍早，FIFA更任命川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）加入一項由世界盃票務基金支持、規模1億美元的教育計畫董事會。

