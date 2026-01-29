國際跳水好手齊聚高雄 8歲小將驚艷全場

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 第二屆高雄市跳水國際邀請賽今（29）日在高雄市國際游泳池盛大開幕，吸引來自香港、美國、印尼等國際隊伍來臺參賽，與中華台北代表隊及在地KHDiving Team、Jor Diving Team同場競技，展現高雄作為臺灣跳水重鎮的實力與國際交流能量。

▲開幕典禮中，由全臺選手共同完成的開幕跳水秀成為全場焦點。（圖／記者范家豪）

本賽事在高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會及中華民國游泳協會指導下舉行，透過國際競技平台，持續推動臺灣跳水運動發展，提升城市運動能量與國際能見度。主辦單位特別感謝中華民國游泳協會協助引薦，邀請國際游泳總會（World Aquatics）跳水技術官員Tony Koh蒞臨高雄指導。Tony Koh為亞洲目前唯一具備國際跳水技術官員資格者，其到訪不僅提升賽事裁判與競賽制度的國際規格，也象徵臺灣跳水與世界正式接軌的重要里程碑。

高雄市健康運動發展協會理事長涂凱茜表示，跳水是一項需要長期投入的運動，高雄能持續舉辦國際賽事，仰賴選手努力與各界支持。她也勉勵選手珍惜站上國際舞台的機會，累積經驗、挑戰自我，為未來更高層級賽事奠定基礎。

開幕典禮中，由全臺選手共同完成的開幕跳水秀成為全場焦點，其中年僅8歲、就讀臺北市湖山國小的小選手，在國際好手見證下穩定完成演出，驚艷全場。跨世代同台的畫面，不僅展現臺灣跳水向下扎根的成果，也為賽事揭開充滿希望的序幕。

主辦單位表示，未來將持續辦理國際跳水賽事，深化國際交流，讓更多民眾認識跳水運動的專業魅力，為臺灣水上運動發展注入新動能。