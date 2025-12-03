國際身心障礙者日來新北玩公園 體驗便民多元設施

八里區商港公園遊戲區的鳥巢鞦韆，碗狀設計讓身障孩童可以更安全地享受盪鞦韆的樂趣

八里區商港公園鯨魚造型溜滑梯，左右兩側分別以攀爬梯及無障礙坡道提供不同遊戲路徑

樹林區鎮前親子公園融入地方煤礦文化，遊戲區內打造全年齡化分齡分區遊戲場

每年12月3日為國際身心障礙者日，為滿足不同族群需求，讓每位使用者能自由的在公園內感受自然且便民遊具設備，獲得身、心靈滿足，新北市府景觀處逐年改善轄內公園，透過通用設計營造特色、安全的共融式遊戲場，邀請身心障礙的孩童們，在12月3日這天來公園暢遊體驗並享有在公園內自在FUN電的權利與機會。

新北景觀處表示，為響應身心障礙者權利公約，市府融入通用設計理念，建立公園友善環境，新北市八里區商港公園以可愛討喜的鯨魚造型營造共融式溜滑梯，在鯨魚巨大身軀左右兩側分別以攀爬梯及無障礙坡道提供不同遊戲路徑，透過無障礙坡道的設置，讓不同需求孩童可以自由選擇並輕易、自在通往滑梯頂端入口，享受玩溜滑梯的刺激感與機會均等權益；遊戲區另一端還有鳥巢鞦韆，碗狀設計可供多人使用，讓身障孩童以更安全、支撐性更好的方式享受盪鞦韆的樂趣，也讓孩子從小培養尊重他人的社會能力。

另外位於樹林區的鎮前親子公園則是融入地方煤礦文化，打造具歷史特色遊戲場，讓孩童從遊戲場域中潛移默化的認識自己家鄉，在遊戲區內設有共融式鞦韆、友善步道、體健設施及攀爬網、管狀滑梯打造全年齡化分齡分區遊戲場，讓不同年齡層與社區長使用者皆能在公園某個角落、享有休憩、玩樂與放鬆的空間。