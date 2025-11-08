國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。
澎湖社區日間作業設施暨身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會，今天在澎湖身障中心登場。現場除了學員精彩的表演，還展示手作、繪畫、編織等作品，展現出堅持與希望的精神。縣長陳光復與社會處長周柏雅等人見證努力與成長成果。
陳光復表示，12月3日是「國際身心障礙者日」，呼籲共同重視身心障礙者權益，確保每名朋友都享有平等人權與基本自由，並讓人格尊嚴被看見與尊重。
陳光復指出，縣府長期致力於推動友善照顧服務，澎湖1市5鄉「社區式照顧」涵蓋率高居全國第一。身障者可就近使用日間照顧據點、家托點及小作所，在熟悉的環境中有多元選擇，展現自己的能力，體驗學習的樂趣，也讓家屬能獲得喘息與支持，享有更好的生活品質。（編輯：黃世雅）1141108
