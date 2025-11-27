國際身心障礙者日溪頭青年活動中心歡迎你

溪頭青年活動中心為慶祝救國團成立七十三週年團慶及國際身心障礙者日特別推出住宿專案；凡到溪頭青年活動中心住宿持輕、中度身障卡假日打六折、非假日打五折；重度身障卡假日打五折、非假日打四折；另身障團體到救國團來用餐7折優惠；本專案持續到明年（一一五年）三月為止。

救國團自成立以來辦理許多公益活動，希望以多元的活動平台，推動各項公益性活動，也希望社會大眾對救國團多多認同與支持!

救國團的精神是「燃燒自己，照亮別人，盡我心盡我力，為國家為人群」。弱勢族群更是需要大家的關心，發揮眾人的愛心，一起提昇國人自我生命的意義！溪頭青年活動中心亦會持續辦理更多公益活動，善盡CSR企業社會責任，以提供旅友更優質之服務。