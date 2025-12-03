國際身心障礙者日 教育部舉辦大專校院特教主管會議

114年度大專校院特殊教育主管會議大合照

響應國際身心障礙者日，朱俊彰次長代表本部致歡迎詞

今天(3日)是國際身心障礙者日，教育部委請中原大學舉辦「114年度大專校院特殊教育主管會議」，邀集全國大專校院特殊教育主管及大學特殊教育中心代表，針對合理調整、個別化支持服務、校園危機處遇、性平教育與就業銜接等重要議題進行研討，強化跨單位合作與支持體系，提升身心障礙學生的學習參與與校園適應。

教育部常務次長朱俊彰致詞時表示，國際身心障礙者日提醒社會，「障礙」多來自環境而非個人，因此建構友善且具回應性的學習空間，是高等教育共同的使命。他指出，融合教育、合理調整與通用設計是我國持續推動的政策核心，「讓每一位學生被看見、被理解、被支持」正是教育公平的基礎。朱次長並感謝各校特教主管長期投入，讓支持服務從協助個別學生逐步延伸至校園整體系統，展現高等教育在落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神上的努力。

會議首先由國立嘉義大學陳明聰教授以「落實合理調整，促進學習參與」為題進行專題報告，說明合理調整需依據學生具體需求調整支持措施，同時兼顧必要性與比例性，使學生能在公平條件下參與學習，並維持課程品質。

面對校園中情緒行為議題的複雜性，國立雲林科技大學陳斐娟主任則以「從特殊生校園危機處理談校內團隊合作」分享經驗，強調危機事件需透過清楚流程、跨單位協作與情緒調節協助來降低風險，讓校園支持系統更具韌性。

這次會議也規劃四組分組討論，分別探討「身心障礙學生個別化支持服務與合理調整」、「大專校院推動身心障礙學生就業輔導」、「特教生性平教育與性平事件處遇」及「資源教室與輔諮中心協作模式」。與會代表分享跨單位合作的具體作法，包括評估流程調整、課業支持措施、預防性平教育與就業銜接策略，促進各校在制度與方法上更具前瞻性。