國際身心障礙者日 花縣府表揚8績優人員、2傑出身障者及13社福機構

花蓮縣政府辦理「花蓮縣國際身心障礙者日系列活動-跨專業服務績優人員及傑出身心障礙者表揚典禮暨感恩餐會」，二日在美崙大飯店舉行，縣長徐榛蔚頒獎表揚八位跨專業服務績優人員、二位傑出身心障礙者、協助光復鄉水災撤離作業的十二家老人福利機構以及一家住宿長照機構（見圖），感謝所有民間夥伴與縣府攜手同心，讓花蓮的社會福利與服務成為全國標竿。

花蓮縣政府為鼓勵社會各界推薦優秀之身心障礙服務人員，感謝其長期投入身障服務領域、提升身心障礙者生活品質；同時亦藉由推薦與表揚優秀傑出身心障礙者，促進社會大眾對相關議題之理解與關注。本次活動經由花蓮縣公益彩券盈餘分配基金挹注，辦理跨專業績優人員及傑出身心障礙者徵選作業。

本年度徵選業務已於一一四年十一月十八日圓滿完成，感謝各界團體、機構、社工人員、司機服務員、志工及身心障礙朋友們踴躍參與。表揚典禮於十二月二日舉行，由縣長徐榛蔚親自頒發專屬紀念獎座及獎金，也致贈感謝狀給予協助光復鄉水災撤離作業的長照機構，以肯定專業夥伴的無私付出與熱心服務，共同營造友善包容的社會環境。

縣長徐榛蔚表示，非常感謝所有社工服務人員、各長照機構、養護中心社福及各民間單位的共同努力，讓花蓮的整個社會服務網絡能夠遍及各地，服務需要關懷的鄉親們。希望透過表揚活動，感謝在身心障礙福利服務各領域，辛勤耕耘的專業服務人員的付出，也表彰身心障礙者在各自領域中，展現了對生命的毅力與韌性。藉由活動感謝在○九二三馬太鞍溪堰塞湖災害中，協助將光復鄉老人長期照顧中心四十七位住民安全撤離的老人福利機構及長照住宿機構。

徐縣長強調，花蓮縣政府以打造「每一位身心障礙者都能安心生活」的照顧福利服務體系為核心，結合政府與民間資源，積極推動在地化與多元化的照顧方案。花蓮縣南北狹長、東西間隔海岸山脈，為克服交通困境及地理環境限制，持續透過無障礙交通運輸，在交通載具方面，無論是愛心卡、愛心計程車、通用計程車、復康巴士服務身心障礙的鄉親，也改善公共空間無障礙環境、友善職場、普及醫療照護，以及提供輔具服務、手語翻譯服務等多元支持性社會福利服務，給予身心障礙者更多支持、保障各項生活權益。縣府明(一一五)年對於低收、中低收入及弱勢民眾的社會福利及安置機構的用品醫療將持續加碼，感謝所有民間夥伴與縣府攜手同心，讓花蓮的社會福利與服務成為全國標竿。

十二月三日為國際身心障礙者日，是聯合國為了呼籲社會對身心障礙者要公平對待，讓每個人都有公平參與社會、發揮所長的機會而通過的。為提升社會大眾對身心障礙者之理解，花蓮縣政府將於十二月三日至十二月九日，在花蓮遠東百貨星巴克展區辦理跨局處「身心障礙者權利公約（CRPD）聯合成果展」。今年主題為「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，誠摯邀請各界前往參觀，一同增進對身心障礙議題的認識。今年亦特別走入校園，邀請衛生福利部玉里醫院臨床心理師林沛昀，辦理兩場以「理解隱性障礙 消除誤解歧視」為主題之宣導課程。期盼從日常出發，培養尊重差異、理解他人的友善觀念─ ─從你我做起，尊重個體差異；我們不一樣，我們都一樣。