國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心行善 兩單位捐百萬助偏鄉兒少
▲國際身心靈發展協會大會合照。（圖：南投家扶提供）
國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心多年投入公益，自2018年起，在創辦理事長Guru Tai發起的「能量書法公益活動」號召下，會員與學員持續以行動支持家扶服務。截至2024年底，兩單位累計捐出逾新台幣130萬元，長達八年不間斷，以行動實踐「身心靈修行應回饋社會」的核心精神。
在今年十一月舉辦的能量書法公益活動中，以「坤」與「和」為主題字，寓意大地承載、平安和諧，更象徵以善意迎接嶄新的年度。活動透過現場與線上響應，為澎湖家扶中心與南投家扶中心各募集20萬元，合計40萬元。其後在得知南投家扶中心推動「水里服務據點修繕、照顧服務偏鄉」後，Guru Tai再次號召會員與學員短時間追加募集60萬元，專款挹注偏鄉兒少。
Guru Tai帶領全體會員，秉持善循環核心理念：「修行的果實在於回饋社會。當我們願意付出，善意會被看見，也會成為更多人的力量。」協會及中心更以 OmMedi品牌理念為核心—結合「Om」的宇宙振動與「Meditation（靜心）」的實修，倡議在生活中實踐寧靜、慈心與覺察，並將修行所得化為具體社會行動，不斷擴大愛心的影響力，陪伴更多偏鄉家庭與兒少走過難關，以身心靈教育與慈善行動共同促進社會的正向循環。
南投家扶中心李雅婷主任感謝兩單位長年相挺，尤今年整體經濟環境不佳，捐款持續下滑，感謝Gu-ru Tai老師在得知家扶的需求後，發揮影響力與公益力支持家扶弱勢家庭服務的推動，即時關照水里偏鄉孩童，一同陪伴家扶打造更安全、完善的成長據點。善款將運用於扶幼工作及偏鄉服務空間改善，同時也將持續關注第一線社工夥伴的身心健康，落實「助人者也被祝福」的精神。
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 5 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 10 小時前
高雄海線大爆滿！萬人擠進赤崁海濱只為這場潮旅行
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦之「2025 高雄海線潮旅行」昨（29）日在梓官赤崁海濱浪漫登台灣好報 ・ 6 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
甄子丹妻稱「中國防護網」釀香港大火遭炎上 急刪文道歉
香港大埔宏福苑於26日發生大火，造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。許多名人紛紛發話替香港祈福、捐錢，希望早日恢復家園。而甄子丹的妻子汪詩詩，28日在IG發文表示「火災不是由竹棚架引起的」，是中國大陸易燃護網釀禍，意外遭到大陸網友炎上，讓她趕緊為此道歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 5 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 11 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
屏東廟會「鱷魚趴供桌」 民眾新奇圍觀：好特別！
屏東縣 / 綜合報導 屏東崁頂鄉有廟會活動，慶祝神明誕辰，放鞭炮煙火、還有精彩表演等等，但掀起討論的，是桌上的祭品，只見一隻約40台斤的鱷魚，就趴在祭品桌上，不少民眾都來圍觀，拍照錄影，因為很少這麼近距離看到鱷魚，但這隻鱷魚，價錢也不便宜，算一算也要破2萬元。廟會活動放鞭炮煙火，還有各種陣頭表演，熱鬧又精彩，但等等，這祭品也太特別，只見祭祀舞台，出現一隻鱷魚趴在那，體型還不小，讓不少民眾驚呼連連，因為以前很少見。民眾說：「很神奇，很稀奇，口味，我沒有吃過耶，很氣派，(很多人來看嗎？)，對。」在屏東崁頂鄉的廟會活動，昨(29)日當地神明誕辰，鄉里舉辦遶境活動，結果有民眾，獻上整隻鱷魚，當作祭品，氣勢超驚人，不少人是第一次這麼近距離，看到鱷魚，一出現就吸引目光，也掀起話題。會場主人家吳主委說：「大家看到都覺得很驚訝，可能會叫認識的人來料理，看是用三杯還是怎樣，好像三杯比較好吃，好像是彰化的宮廟單位送的。」一般廟會常見的都是成年豬公，這回出現鱷魚，實在是很驚喜，民眾狂拍照，但這隻鱷魚價錢也不便宜。根據了解，一隻烤全鱷，大約40台斤，每斤600元的價格，一隻就要破2萬元，慶祝神明誕辰，活動祭品，比吸睛比氣派，也意外掀起話題。 原始連結華視影音 ・ 51 分鐘前
香港宏福苑大火／罪魁禍首非竹棚！竟是「它」引發玻璃爆破 另承包商3人涉誤殺獲保
樓齡42年的香港新界大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，短短6分鐘火勢延燒7棟高樓，截至今（29）日清晨已造成128人死亡、79人受傷，仍有200人失聯；香港政府昨（28）日也召開記者會公布初步調查結果，元兇為高度助燃的「發泡膠板（保麗龍）」。鏡報 ・ 1 天前