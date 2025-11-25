國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心 累捐家扶突破230萬元

國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心多年投入公益，自二○一八年起，在創辦理事長Guru Tai發起的「能量書法公益活動」號召下，會員與學員持續以行動支持家扶服務。截至二○二四年底，兩單位累計捐出逾新台幣一百三十萬元，長達八年不間斷，以行動實踐「身心靈修行應回饋社會」的核心精神。

在今年十一月舉辦的能量書法公益活動中，以「坤」與「和」為主題字，寓意大地承載、平安和諧，更象徵以善意迎接嶄新的年度。活動透過現場與線上響應，為澎湖家扶中心與南投家扶中心各募集二十萬元，合計四十萬元。其後在得知南投家扶中心推動「水里服務據點修繕、照顧服務偏鄉」後，Guru Tai再次號召會員與學員短時間內追加募集六十萬元，專款挹注偏鄉兒少。

Guru Tai帶領全體會員，秉持善循環核心理念：「修行的果實在於回饋社會。當我們願意付出，善意會被看見，也會成為更多人的力量。」協會及中心更以 OmMedi品牌理念為核心—結合「Om」的宇宙振動與「Meditation（靜心）」的實修，倡議在生活中實踐寧靜、慈心與覺察，並將修行所得化為具體社會行動，不斷擴大愛心的影響力，陪伴更多偏鄉家庭與兒少走過難關，以身心靈教育與慈善行動共同促進社會的正向循環。

南投家扶中心李雅婷主任感謝兩單位長年相挺，尤今年整體經濟環境不佳，捐款持續下滑，感謝Guru Tai老師在得知家扶的需求後，發揮影響力與公益力支持家扶弱勢家庭服務的推動，即時關照水里偏鄉孩童，一同陪伴家扶打造更安全、完善的成長據點。善款將運用於扶幼工作及偏鄉服務空間改善，同時也將持續關注第一線社工夥伴的身心健康，落實「助人者也被祝福」的精神。

國際身心靈發展協會大會合照。(圖：南投家扶提供)