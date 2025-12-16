國際身障日表揚苗縣長感謝受獎者及養茶三味捐贈復康巴士

國際身障日表揚傑出身障人士苗栗縣長鍾東錦感謝受獎者及養茶三味理事長陳美玉捐贈一一五萬元的復康巴士。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨十六日舉辦一一四年度苗栗縣「閃耀生命．共融無礙」國際身障日表揚暨宣導活動，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚績優楷模，會中苗栗縣客家酸柑茶文化推廣協會理事長、頭屋鄉養茶三味陳美玉偕同兒子、常務監事徐丞璽捐贈一一五萬元的復康巴士，縣長感謝各界對營造友善環境的努力，未來縣府持續提升苗栗縣身障朋友的權益與福利，打造苗栗為平等共融的城市。

每年十二月三日是聯合國訂定的「國際身心障礙者日」，苗栗縣政府昨十六日規畫國際身障日表揚暨宣導活動，表揚傑出身障人士、家庭照顧者楷模、績優身相障礙福利服務專業人員、大小復康巴士交送為民服務獎、績優身心障礙社團，今年度不僅提高獎勵金，更新增全台首創的「模範身障服務家庭」獎項。

頒獎典禮邀請二0二五總統教育獎獲獎人賴欣儀分享從如何克服身體限制走向國際舞台的生命經驗分享，給台下觀眾莫大鼓勵及啟發，隨後由苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚六個獎項、四十六組受表揚者及單位，議員孫素娥、許櫻萍、周玉滿、禹耀東、楊明燁、林寶珠、鄭碧玉、楊恭林、鄭聚然、立委邱鎮軍助理、議長李文斌秘書、議員曾美露助理、邱毓興助理、張佳玲助理、葉忠倫助理、廖秀紅助理、大湖鄉長黃惠琴、銅鑼鄉公所課長、造橋鄉公所秘書等人也到場祝賀。

縣長鍾東錦表示，昨日受表揚者最高齡的是來自銅鑼鄉七十五歲的「家庭照顧者楷模」曾定隆先生，不只長期照顧智能障礙者的長子與長孫，更積極推動心智障礙者權益倡議服務；最年輕的是「傑出身障人士」二十七歲黃靖騰先生，投入公共倡議，更在二0一六年榮獲總統教育獎大專組殊榮。

縣長鍾東錦指出，「績優身心障礙福利服務專業人員」最資深的是劉憲禎女士，目前在幼安教養院服務已逾二十一 年，今年度新增獎項的模範身障服務家庭，分別有夫妻、母子及兄弟檔榮獲此項殊榮，其中梁鎮村先生及吳麗琴女士這對賢伉儷投入身障領域當志工逾三十年，更帶領家中子女一起投入公益。

縣長鍾東錦分享，自己的妹妹發展較遲緩，每當出門玩總是特別開心，更是能快樂好多天，因此創造無障礙且友善的環境對他們來說很重要，讓他們能像普通人一樣去戶外曬曬太陽、享受世界的美好，這也是縣府不可推卸的責任，跨局處提升各項福利政策，在這方面團隊不僅會努力認真，更會珍惜各界資源。

會中，除頒獎典禮外，養茶三味理事長陳美玉偕同兒子徐丞璽捐贈價值一一五萬元的復康巴士，讓身障者在苗栗能享有輕鬆就醫、社會參與等便捷的服務與權利。縣長強調，縣府管理復康巴士汰舊換新，昨日受贈後全縣將有四十六部復康巴士提供接送服務，期許未來各界能給予苗栗縣更多資源，縣府團隊定會持續努力打造讓身障朋友活動更順利友善的環境，同時也要感謝今日獲獎者們的付出，讓苗栗縣幸福感大幅提升。