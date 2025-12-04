國際身障者日 地中海舞會300人同樂

為響應國際身心障礙者日，社會處舉辦身障舞會暨表揚活動，超過三百名身心障礙者、家屬及陪伴者共同參與，共享屬於身障者的年度盛典。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為響應國際身心障礙者日，基隆市政府社會處三日在彭園會館舉辦「舞動共融 航向地中海」身障舞會暨表揚活動。今年以基隆作為「郵輪母港」為靈感，打造沉浸式郵輪旅程氛圍，現場彷彿置身地中海海岸。超過三百名身心障礙者、家屬及陪伴者共同參與，共享屬於身障者的年度盛典。基隆市副市長邱佩琳到場與市民一同共慶、多彩共融的美好時刻。

活動中也頒發多項獎項，包括八位傑出身心障礙者、一位優良照顧者、五位績優服務人員、四位績優就業身心障礙者、八個進用身障者績優機關、一個友善職場單位，以及兩個支持性就業與職輔評量優等單位，肯定他們在不同領域中對身心障礙者權益與服務的卓越付出。邱佩琳與社會處長楊玉欣也感謝所有服務人員、在地協會及長期支持的社福夥伴，並與民眾分享生命的韌性與溫暖，一起綻放生命光芒。