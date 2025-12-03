國際身障者日「與天使有約」活動暖心登場 陳光復：明年再加辦一場陪伴天使展翅飛翔





慶祝「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府3日上午於西衛農漁民活動中心舉辦「與天使有約」活動，縣長陳光復親自出席與天使們同歡，並表揚多位在助人、學習、運動與服務領域表現優異的天使學員，現場溫馨感人。陳光復也宣布，明年年中將再加辦一場「與天使有約」活動，邀請所有天使們再次相聚，共度幸福時光。

陳光復表示，每年12月3日是「國際身心障礙者日」，今天看到大小天使們齊聚一堂、笑容滿面，是讓人最動容的畫面。他感謝所有「大天使」的長期陪伴，用心協助小天使們跨越挑戰、自在生活，是縣府推動友善社會的重要力量。

今年國際身障日的主題為「理解隱性障礙，消除誤解歧視」。陳光復指出，許多障礙並非外表可見，希望透過活動讓更多民眾理解身心障礙朋友的需求，多一分同理心、多一分理解，使每位天使都能安心生活、勇敢成長，讓澎湖成為更包容、更共好的社會。

縣府長期投入身心障礙照顧服務，從生活、經濟到情感支持均不缺席，服務內容涵蓋：輔具資源中心、居家服務、臨時暨短期照顧、社區日間服務、復康巴士交通服務、身心障礙者勵志館、身障家庭托顧服務、自立生活支持服務、視障生活重建服務、社區日間作業設施、精障協作模式-心晴會所、三節慰問金、房屋利息補助、租屋租金補助、停車位租金補助、攤位租金補助、緊急救援連線服務、身障課後照顧、家庭照顧者支持服務、開辦I PASS 社福卡及身心障礙全日型照顧機構-樂朋家園等多元服務，持續打造澎湖的友善照顧支持網。

活動中，慢飛天使-集愛工坊、身障服務協會-幸福小站、身障服務協會-心晴會所、心路基金會-樂朋家園、照顧服務協會（布建站）、照顧服務協會（魔豆手作工坊）、照顧服務協會（魔豆小舖庇護工場）、惠民啟智中心、馬公國小、湖西國中，也特別致贈感恩禮給縣府，感謝縣府長期對身障朋友的支持與協助。

