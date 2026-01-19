國際道家學術總會舉辦的丙午年新春演講 與「吉祥開運年畫展」

國際道家學術總會舉辦的丙午年新春演講－「從命運的量子糾纏談—丙午天馬年如何造命開運」。（國際道家學術總會提供）

記者陳建興／台北報導

2025年歲末，各界歡欣迎春，由國際道家學術總會舉辦的丙午年新春演講－「從命運的量子糾纏談—丙午天馬年如何造命開運」，將於2026年1月31日下午1時30分，假中影八德商業大樓3樓演講廳舉辦。

國際道家學術總會今年特地邀請總會長李亨利博士，來分享新的一年國際局勢的風雲變化、國運的安危盛衰、宅運的奇門遁甲佈局妙法、十二生肖的造命開運大法、易經64卦的趨吉避凶秘法、道家的命運量子糾纏理論、財運亨通及提昇工作運的方法，誠摯邀請各界人士共襄盛舉，共同展望新的一年好運降臨，財源滾滾、諸事大吉。

全球中華文藝薪傳獎得主李亨利博士從事易經、老莊思想與道家數術之教學推廣已四十多年，學術講座遍及臺灣、新加坡、馬來西亞及中國等地。

今年的新春演講，特別邀請新光鋼鐵股份有限公司董事長粟明德先生，以「道家命理與養生心得」為題來分享如何在新的一年活用道家命理哲學來知命、進而造命，再搭配道家養生功法來養性、養命，定能在充滿變數、變幻莫測的一年，形神兼顧、延年益壽，給想要在新年更上一層樓的朋友們參考，機會難得不要錯過喔！

此外因應廣大民眾的需求，特別舉辦「吉祥開運年畫展」，將展出許多由李亨利總會長親自設計、加持、獨一無二的開運年畫，與所有對知命、造命開運有興趣的朋友分享金馬年好運到的訣竅，並且為新年運勢開展，諸事圓滿，財運順達祝願祈福。