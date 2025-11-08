國際選手乘風破浪三條崙！ 雲林風箏衝浪賽燃起親海熱潮 海岸重生迎向永續藍色新紀元
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本、越南及台灣的200多位國際好手，今（8）日齊聚四湖鄉三條崙海水浴場，參加「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」，在藍天碧海間馳騁競技、乘風破浪，掀起一股親海風潮。雲林縣長張麗善親臨現場與雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、立委張嘉郡、四湖鄉長吳勁葦等貴賓共同為選手鳴笛開賽，現場浪花飛揚、掌聲不絕。
為期兩天的賽事包含風箏衝浪繞標競速、花式跳高及水翼Pump表演賽。選手們乘風逐浪、展現力量與技巧的完美結合，吸引數千名觀眾觀賽。張麗善縣長指出，三條崙擁有穩定風速與寬闊灘面，是台灣最適合風箏衝浪的海域之一，「從停滯的海岸到國際級賽事基地，三條崙的重生是雲林海洋轉型的最佳見證。」
縣府與四湖鄉公所、雲嘉南濱海國家風景區管理處及海洋委員會多年合作，投入環境改善與觀光再造，成功讓三條崙海水浴場從昔日荒蕪轉為熱鬧親水基地。張縣長表示，未來將整合水上運動、海洋音樂與休閒娛樂，打造「常態性海洋樂園」，吸引青年、親子及遊客走向海洋、愛上海洋。
張麗善縣長強調，風箏衝浪賽不僅是一場運動盛事，更是地方觀光的加速器。比賽結合「Hi好時光市集」、「海放漾音樂」、「Push Bike小英雄挑戰賽」等多元活動，從運動、娛樂到美食市集，帶動雲西沿岸觀光與經濟活絡，讓遊客在「海、陸、空」三重體驗中感受雲林的熱情。
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，三條崙是海岸觀光活化的成功案例，縣府與鄉公所持續優化設施並規劃民間經營模式，讓遊客在此不僅能玩水，更能享受美食與休憩。觀光署後續將協助推動黑森林自行車道、鐵馬驛站等周邊工程，形塑「雲西藍色廊道」觀光新亮點。
今年特別增設「風箏衝浪陸上操箏」與「水翼Pump交流賽」體驗活動，讓民眾不僅能觀賽，更能親身感受追風魅力。活動現場設置象徵在地文化的「Q版包公巨型氣墊」新地標，結合創意風箏展示與家庭闖關遊戲，讓大小朋友都能在海風中盡情玩樂。
四湖鄉長吳勁葦感謝縣府與中央單位協助，讓邁入第5屆的風箏衝浪賽聲名遠播、持續升級。他指出，活動不僅展現雲林的國際視野，更象徵地方從土地走向海洋的新態度。
本活動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」、第14項「海洋生態保育」、第17項「全球夥伴關係」，展現雲林在永續旅遊與海洋保育的決心與行動力。
