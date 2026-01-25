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▲國際選手跨海參與，2026濁水溪紫金馬拉松竹山站熱力開跑。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站×熊貓黑白跑」於25日在南投縣竹山鎮公所前廣場熱鬧登場，清晨在鳴笛聲中正式起跑，來自全台各地的跑者齊聚竹山，為小鎮注入滿滿運動能量。主辦單位統計，本屆賽事總報名人數突破1,500人，現場氣氛熱絡。

▲國際選手跨海參與，2026濁水溪紫金馬拉松竹山站熱力開跑。

此次賽事規劃21公里、10公里、5公里路跑組及健行組，滿足不同年齡層與運動族群需求，鼓勵全民參與運動。其中最受矚目的是賽事吸引10位外籍跑者跨海參賽，分別來自日本、韓國、法國、馬來西亞、香港及大不列顛暨北愛爾蘭，為活動增添濃厚國際色彩。主辦單位於賽前特別致贈紀念禮品，展現竹山的熱情好客，讓國際跑者留下深刻印象。此外，所有參賽選手皆可獲得紫南宮馬年銀幣錢母一枚，更提升賽事吸引力與收藏價值。

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▲國際選手跨海參與，2026濁水溪紫金馬拉松竹山站熱力開跑。

為讓跑者在賽前充分感受竹山的溫暖氛圍，竹山鎮公所特別於賽事前一晚加碼舉辦「選手之夜」，邀請「2025竹山好聲音」歌唱比賽優勝者登台演唱，以動人歌聲為來自各地的選手加油打氣，讓跑者在輕鬆愉悅的音樂陪伴下調整狀態，迎接翌日賽事。

▲國際選手跨海參與，2026濁水溪紫金馬拉松竹山站熱力開跑。

竹山鎮長陳東睦表示，透過「選手之夜」及多元活動安排，希望跑者不只是前來參賽，更能深入體驗竹山濃厚的人情味與在地文化。未來也將持續精進賽事規劃，結合運動、觀光與地方特色，打造兼具專業度與觀光價值的品牌活動。

▲選手參賽除了路跑，更能深入體驗竹山濃厚的人情味與在地文化。

當天除精彩的路跑競賽外，主會場亦規劃舞台表演、特色市集、闖關體驗及摸彩活動，讓跑者與陪同親友在完賽後仍能持續互動交流。隨著各組別選手陸續完賽並完成頒獎，現場掌聲與歡呼聲不斷，也為「2026濁水溪紫金馬拉松」竹山站畫下圓滿句點。