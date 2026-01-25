國際選手跨海參與 2026濁水溪紫金馬拉松竹山站開跑

紫金馬拉松竹山站25日清晨起跑。（竹山鎮公所提供）





「2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站x熊貓黑白跑」25日於南投縣竹山鎮公所前廣場舉行，1500餘名國內外跑者齊聚竹山，清晨在鳴笛聲中正式起跑，現場氣氛熱絡。竹山鎮公所特於24日晚間舉辦一場選手之夜歡迎國內外選手的參與，鎮長陳東睦歡迎大家來竹山體驗竹山的人情味與文化。

南投縣名間鄉、竹山鎮與雲林縣林內公所聯合舉辦「濁水溪紫金馬拉松」活動，前年起結合由三地公所各辦一場，首場在去年11月29日由名間鄉起跑，12月27日為虎康林內站接續，花城竹山X熊貓黑白跑則於1月25日熱鬧展開。

21K薯力全開男子組前三名被國外選手包辦。（竹山鎮公所提供）

此次賽事規劃21公里、10公里、5公里路跑組及健行組，提供不同年齡層與運動族群多元選擇。本屆賽事吸引10位外籍跑者共襄盛舉，分別來自日本、韓國、法國、馬來西亞、香港以及大不列顛暨北愛爾蘭，為賽事增添國際色彩，主辦單位於賽前特別致贈紀念禮品，展現竹山的熱情好客，讓國際跑者留下深刻印象。所有參賽選手皆可獲得紫南宮馬年銀幣錢母1枚，更為賽事增添吸引力。

21K薯力全開女子組頒獎。（竹山鎮公所提供）

為讓選手在賽前充分感受竹山的熱情，竹山鎮公所特別於賽事前一晚加碼舉辦「選手之夜」，邀請「2025竹山好聲音」歌唱比賽優勝者蒞臨演唱，以動人歌聲為來自各地的跑者加油打氣，讓選手在輕鬆愉悅的音樂陪伴下調整狀態迎接隔日賽事。

千餘選手起跑。（竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦表示，透過「選手之夜」及賽事活動安排，讓跑者不僅是來比賽，更能深入體驗竹山的人情味與文化。未來也將持續精進賽事規劃，打造兼具專業度與觀光價值的品牌活動。

各組成績如下：21K薯力全開男子組前三名KOJI SAKIMOTO(01:19:03)、KAYATO UKAI、潘維陞；21K薯力全開女子組魏詩宸（01:46:40）、蕭秀玫、劉宛萱。今年21K冠軍KOJI SAKIMOTO，是日本知名企業家嵜本三兄弟排行第二。

10K胸有成竹男子組：曾立安（00:35:32）、張奕舜、林慶松；10K胸有成竹女子組：詹碧珠（00:48:13）、余苡辰、蕭菊蓮。

活動除路跑競賽外，現場並規劃舞台表演、市集、闖關體驗及摸彩活動，讓跑者與陪同親友在主會場持續互動交流。隨著各組別選手陸續完賽並完成頒獎，現場掌聲不斷，為2026濁水溪紫金馬拉松系列賽事畫下圓滿句點。



