國際郵輪海洋富士號停泊安平港 黃偉哲熱情迎客

▲國際豪華觀光郵輪海洋富士號到訪安平港，臺南市長黃偉哲、觀旅局長林國華及特色藝陣熱情迎接旅客，贈農特產推廣臺南觀光。



（記者李嘉祥攝）

國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」廿一日首度靠泊安平商港，臺南市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華於安平港碼頭迎接到訪的五百卅九位國際旅客及船員，除以臺南傳統特色藝陣迎賓，並致贈農特產果乾及觀光摺頁，向國際旅客推廣臺南優質伴手禮與經典觀光遊程。

海洋富士號主要載運來自日本及歐美的高端旅遊團，從日本那霸出發後依序停靠高雄、安平及基隆港；許多日籍遊客首度來到台灣，下船後展開半日及全日遊程，深入探索臺南歷史文化與城市魅力。

黃偉哲市長表示，郵輪遊客雖僅在臺南短暫停靠一晚，但市府仍提出完善市區觀光安排，包括日治時期留下建設與文化記憶，讓旅客體驗臺南與日本歷史連結深厚城市風貌，也促進與在地居民交流，期吸引更多國際郵輪與高端旅客到訪。

林國華局長指出，國際級郵輪可直接靠泊安平商港，且緊鄰觀光熱區，適合發展國際郵輪觀光；市府與台灣港務公司合作邀郵輪業者踩線增加對臺南觀光資源的認識，也爭取國際郵輪靠泊安平商港；繼去年九月迎來國際觀光郵輪「奧德賽號」後，今年開春再度迎接海洋富士號到訪，展現郵輪觀光推廣成果。

林國華局長指出，為提供友善國際旅客服務，現場也配置英、日語旅服人員駐點提供旅遊諮詢，並協調公車路線行駛進入港區，提升交通便利性；未來也會持續從「食、宿、遊、購、行」五大面向強化整體觀光服務，推動多語言友善環境與完善旅遊導引，讓國際郵輪旅客輕鬆暢遊台南，持續擴大城市國際能見度。

【記者周家仰／台北報導】高雄港務分公司表示，二○二六年新春伊始，隸屬三井海洋郵輪的國際郵輪「海洋富士號」（OceanFuji），於昨（廿一）日上午八點首度靠泊安平港，帶來五百三十九名旅客及船員，成為今年第一艘首航安平港的國際郵輪，為臺南郵輪觀光揭開嶄新序幕。

為表達誠摯歡迎，高雄港務分公司特別以象徵祝賀的噴水儀式迎接海洋富士號首次到港，並由副總經理陳中龍代表致贈首航紀念牌，展現對三井海洋郵輪的高度重視。此次靠泊也是繼一一四年九月二十日住宅郵輪「奧德賽號」首航安平港後，再次迎接國際郵輪。

為讓旅客一上岸即感受安平港的熱情，高雄港務分公司攜手臺南市政府觀光旅遊局，安排戰鼓、舞旗及電音三太子等傳統藝陣迎賓表演，現場氣氛熱烈。