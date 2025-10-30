國際醫療專家齊聚一堂！部桃揭秘「慢性傷口照護」最新趨勢

衛生福利部桃園醫院護理部30日舉辦「學術暨國際交流研討會－慢性傷口照護實務研討會」，邀請紐西蘭、新加坡與台灣臨床專家共同探討慢性傷口照護的臨床經驗與新趨勢。

衛生福利部桃園醫院院長楊南屏在致詞時強調：「慢性傷口照護是跨專業整合的重要領域，涉及糖尿病足、壓瘡、外科重建與社區照護等多面向議題。」他指出，透過國際專家的經驗交流，能讓不同醫療體系的創新作法互相借鏡，進一步強化病人安全與照護流程品質。

衛生福利部桃園醫院護理部主任陳素里表示，慢性傷口的治療不僅考驗臨床技術，更挑戰病人教育、團隊溝通與照護連續性。「護理人員從傷口評估、清創、敷料選擇到心理支持，都需兼具專業與同理心。」她期盼透過此次研討，促進跨院交流與臨床創新，讓更多病人受惠。

此次研討會特別邀請紐西蘭 Ng Teng Fong General Hospital 足踝醫學部主任 Nicolas McIndoe 先生，分享「糖尿病足傷口管理實務」，以實際案例說明足部照護與預防策略。新加坡 Woodlands Health 傷口專責護理師 Jasmin Wu 則以「壓瘡患者的整合照護管理」為題，介紹多學科協作在提升病人安全與促進傷口癒合上的臨床經驗。

衛生福利部桃園醫院院長楊南屏。（圖／衛生福利部桃園醫院）

會中，衛生福利部桃園醫院整形外科侯念邑專科護理師亦以「糖尿病足個案臨床照護分享」為題，呈現該院在多專業合作與臨床決策中的實務成果。會後的綜合討論氣氛熱烈，與會者踴躍交流，反映臨床對慢性傷口議題的高度重視。

楊南屏院長最後表示：「醫療專業的進步來自不斷的交流與實踐，而慢性傷口照護更是守護民眾健康的重要一環。」他指出，透過本次研討會，不僅能強化護理團隊的臨床專業與國際視野，也能讓照護流程更精準、安全，縮短病人傷口癒合時間，減少併發症發生，提升生活品質。楊院長期勉全體醫護人員持續精進專業，讓桃園醫院成為病人信賴、社區安心的健康守護者。

衛生福利部桃園醫院護理部主任陳素里。（圖／衛生福利部桃園醫院）

