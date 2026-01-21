國際金價上看6600美元 飾金飆19150元天價
[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨每盎司衝上4849美元，也帶動國內黃金存摺、銀樓飾金賣出價今（21）日再飆出天價，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺每公克賣出價來到4960元，銀樓飾金每錢賣出價也衝上19150元。星展銀行更持續看好黃金，預估今（2026）年下半年目標價5100美元，2030年更有機會上漲至6600美元。
台銀報告指出，昨日雪梨金市以每盎司4670.77美元開市，市場觀望晚間美國總統川普於達沃斯世界經濟論壇，金價環繞4670美元震盪整理，然傳出法國總統馬克宏拒絕加入美國為監督加薩地區戰後過渡治理所成立的「和平委員會」，川普揚言對法國酒品課徵 200%關稅，避險資金湧入金市，推動金價強勢上行突破4700美元後，續漲至4725.47美元。
歐美時段，歐元區1月ZEW經濟景氣指數由前值33.7升至40.8，同時德國1月ZEW經濟景氣指數攀升至59.6，遠優於市場預期之50，美元轉弱帶動金價延續亞盤強勢格局，再度上探至4737美元，惟市場同時消化世界經濟論壇期間美方擬就
格陵蘭議題與相關各方會商及與北約秘書長通話等消息，歐洲議會宣布凍結去年7月美歐達成的貿易協議批准程序，地緣與政策不確定性使多空拉鋸加劇，使金價拉回至4718美元附近。
稍晚在美歐貿易戰陰影揮之不去下，美股4大指數開盤後同步下跌，資金流入金市，金價漲勢再起走揚至4766.06美元改寫歷史紀錄。今日金價更進一步突破了4800美元，一度衝上4849美元。
國際金價飆新高，台銀黃金存摺每公克也突破新台幣4900元，目前最高來到4960元，銀樓飾金每錢賣出價也衝上新台幣19150元天價，市場也持續看好黃金未來表現。
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉今日也提到，在地緣政治動盪之下，國際金價已衝破4800美元，也突破星展上半年目標價，星展並持續看好黃金，今年底目標價5100美元，2030年更有機會上漲至6600美元，主要黃金是稀缺性資產，也是很好的風險分散器，更重要是地緣政治風險存在，除一般投資人也透過ETF等布局黃金，最大投資人是央行。
他認為，在美國可能將美元武器化，各國央行持續購入進黃金，也是讓外匯儲備多元化，過去3年有些央行沒公布購買金額，有可能也是擔心會被美國盯上，但還是持續購買黃金，也因此推升金價。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
