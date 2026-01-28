國際金價創歷史新高！年底前有望挑戰6000美元

國際金價持續走強，漲勢未見停歇。（示意圖／翻攝自pixabay）





國際金價持續走強，漲勢未見停歇，27日金價單日勁揚3.4%，28日於亞洲盤再度上攻，一舉站上每盎司5,202.06美元，改寫歷史新高紀錄。今年以來累計漲幅已達18%，延續自去年以來的多頭格局。

金價上行並非短線情緒驅動

市場普遍認為，這波金價上行並非短線情緒驅動，而是由多項長期結構性因素共同推動。首先全球地緣政治風險居高不下，促使資金持續流向避險資產；其次，市場對美國聯準會貨幣政策轉向的預期升溫，美元相對承壓。

第三，新興市場央行加快黃金配置腳步，去美元化趨勢逐漸成形。而2025年全球央行持有的黃金總量，首度超越美國公債規模，創下1996年以來罕見現象，顯示國際貨幣體系正面臨結構性轉變。

民間投資需求仍然活躍

根據田中貴金屬工業資料，日本國內黃金零售價格已攀升至每公克27,985日圓，年初至今上漲12.1%，反映民間投資需求仍然活躍。在通膨預期維持在2.7%以上、超過7兆美元的貨幣市場基金尋求資產配置出口的背景下，實體資產的吸引力明顯提升。美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer指出，過往金價上漲往往伴隨回檔修正，但此次行情背後有更扎實的基本面支撐。

渣打銀行大宗商品研究主管Suki Cooper也表示，在尚未出現明顯技術性回落訊號之前，金價仍具續漲空間。除了黃金，白銀近期表現同樣受到市場關注。隨著人工智慧應用快速擴張，全球資料中心用電需求大幅攀升，預估2026年將達1,050太瓦時，較2022年成長一倍。

而核能發電回溫與太陽能產業持續擴張，也同步推升白銀的工業需求。目前白銀市場已連續六年呈現供不應求，年度缺口約3億盎司。不同於以價值儲存為主的黃金，白銀同時具備金融與工業雙重屬性，在全球能源轉型與綠能發展中占據關鍵地位。

天然資源主題在基金市場中表現相對突出

受惠於大宗商品行情走高，國內天然資源類基金表現亮眼。根據理柏統計，截至1月27日，富蘭克林華美新興趨勢傘型基金中的天然資源組合基金，一年期報酬率達59.4%，半年期報酬率63.0%，今年以來上漲18.3%，績效居同類型基金之冠。而復華全球原物料基金今年來報酬率25.4%，安聯全球油礦金趨勢基金上漲11.7%，德銀遠東DWS全球原物料能源基金也有11.5%的漲幅，顯示天然資源主題在基金市場中表現相對突出。

展望後市，德意志銀行與法國興業銀行預期，金價在年底前有機會挑戰每盎司6,000美元，摩根士丹利則給出5,700美元的目標價。不過，投信法人提醒，雖然長期趨勢有利於天然資源相關投資，但短期價格波動仍不可忽視，投資人宜審慎評估風險。

