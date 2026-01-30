南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

國際金價創下歷史新高，嘉義東石鄉先天宮大殿內，就有兩根用純金金粉打造的挑高龍柱，103年建造時兩根就造價1千萬，隨著近年金價不斷飆高，身價跟著翻漲，目前粗估價值已經來到五千萬。儘管黃金龍柱要價不斐，廟方24小時大開廟門，也不怕宵小覬覦。

國際金價屢創新高 東石先天宮純金粉龍柱價值估達5千萬

嘉義縣東石鄉先天宮大殿的兩根龍柱，是用純金金粉所打造。（圖／民視新聞）

嘉義縣東石鄉先天宮是當地的信仰中心，整座廟宇典雅壯觀，大殿內左右兩根挑高龍柱更是醒目，柱上栩栩如生的祥龍浮雕，令人眼睛為之一亮。而這兩根龍柱還是用純金金粉所打造。有信徒特別從被北部來開開眼界，有300年歷史的先天宮103年進行重建，用金粉打造了挑高龍柱，兩根造價1千萬，隨著近年金價不斷飆高，龍柱也跟著身價翻漲，目前粗估價值已經來到五千萬。嘉義東石鄉先天宮秘書吳純裕說，我們東石先天宮屬於陽廟，陽廟就是沒在關廟門的，大家會擔心竊盜問題，但我們都有監視器系統，而且我們這裡民風純樸。儘管黃金龍柱要價不斐，但神明面前沒人敢下手，廟方也不怕宵小覬覦。

銀樓業者說近日黃金價格跳耀式飛漲。（圖／民視新聞）

龍柱建造時當的金價，落在一兩約3、4萬元，現在已經來到20多萬，銀樓業者也說，近日黃金價格跳耀式飛漲。嘉義市金銀珠寶同業公會理事長何海瑭說，十天前的金價，以2兩大約是36萬左右，現在價錢2兩黃金，落在差不多落在43萬左右，漲幅差不多有6、7萬塊。預計過年需求高，還可能繼續飆升。金價創下歷史新高，五千萬的黃金龍柱，也再度引發關注。

