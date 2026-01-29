國際金價衝5,600美元後暴跌6% 臺銀黃金存摺飆破5,652元投資人謹慎

國際金價漲勢火熱，國內金價同步飆升，臺灣銀行黃金存摺每公克賣出價29日首度突破新台幣5,600元，盤中最高觸及5,652元，再度刷新歷史紀錄，最後一盤掛在5,622元價位上。然而國際市場29日出現劇烈震盪，現貨黃金最初上漲至創新紀錄的每盎司5,594.34美元，但隨後下跌多達6%至5,100美元水準，這是自去年10月以來最急劇的下滑。

金價示意圖。（圖／istock）

據統計，2026年元月以來金價已上漲近3成，與2025年同期相比，漲幅高達逾9成。在2026年前四週內，貴金屬已經上漲了約四分之一，有望創下50多年來最好的單月表現。雖然全球地緣政治緊張局勢推升金價走勢，帶動國銀黃金存摺去年交易量倍數成長，但開年以來的驚人漲勢，令投資人開始居高思危，反映在元月以來的交易量上呈現持平，買賣量亦接近平衡點。

廣告 廣告

臺銀貴金屬部經理楊天立指出，2025年在金價行情上漲時，投資人追逐現象顯著，買賣熱絡，尤其4、9、10、12月等月份，成長幅度達1至2倍。然而2026年1月，交易量沒有暴增，主因金價來到相當的高點，投資人出現猶豫心態，買賣人數近乎平衡，總交易量也沒有再現倍數成長。

楊天立表示，2025年預估2026年國際金價約落在每盎司4,900至5,200美元，目前已達目標價，現階段最難預測的是，美國總統川普還會有多少動作。他指出，原認為關稅措施過後，影響金價的最大因素為美國聯準會（Fed）降息步調、新任主席人選等，現在看來，地緣政治風險更為市場關注，將主導未來黃金行情走勢。

楊天立分析，全球投行對黃金持續看好，主因在於避險，他預估2026年金價趨勢仍將持續震盪向上，但要留意短線漲幅非常大，未來震盪可能愈來愈劇烈。

國際市場方面，藍線期貨（Blue Line Futures）首席市場策略師菲爾·斯特里布爾（Phil Streible）告訴彭博社，看起來已經達到了某種高潮。荷蘭國際集團商品策略師埃娃·曼西（Ewa Manthey）則指出，黃金現在被視為流動性來源而不是避險資產，這導致了最近的下跌。其他金屬也遭受打擊，白銀下跌超過6%，銅失去了大部分漲幅。

法人機構則持續看好黃金後市。展新投顧總代理、威廉博萊新興市場債券團隊資深分析師亞歷山德拉·西蒙尼迪（Alexandra Symeonidi）29日指出，近期金價強勁走勢相當合理，今年開局以來，地緣政治風險重回焦點，在委內瑞拉局勢與格陵蘭頭條新聞的推波助瀾下，激發了黃金的漲升行情。西蒙尼迪認為，各國央行儲備多元化的長期趨勢，顯示央行仍將是黃金的實質淨買家，威廉博萊特別看好中國人民銀行持續增持黃金的能力與意願。

施羅德環球黃金基金經理人詹姆斯·盧克（James Luke）29日指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正在把黃金從「利率敏感的避險資產」，推向長期核心配置的新定位，動能可望延續至2026年。臺銀金市報告引述蒙特婁銀行資本市場（BMO Capital Markets）分析，預測各國央行平均將每季購買800萬盎司黃金、黃金ETF每季增加約500萬盎司，加上實質收益率及美元持續走弱，預估2026年第四季金價將達6,350美元，2027年第四季將達8,650美元。

延伸閱讀

張忠謀坐輪椅赴約引關注！黃仁勳：他精神很好…思維非常敏捷

影/黃仁勳抵台赴松山區榕居用餐 張忠謀坐輪椅出席引關注

黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」