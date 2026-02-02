國際金價跳水跌千美元 專家：回檔5至6成都算合理

美國總統川普上週揚言考慮對伊朗動武，使得國際黃金現貨價格上衝至每盎司5598美元。不過，美國總統川普提名立場較偏鷹派的華許(Kevin Warsh)擔任下屆聯準會主席，美元強勢走高，引發黃金與白銀拋售潮，截至今天(2日)國際金價跳水逾千美元，跌幅達17%。專家指出，若從去年10月一路上漲來看，金價回檔5至6成，都算是合理範圍。

美國總統川普上周在社群平台發文警告伊朗，儘快回到談判桌達成沒有核武器的協議，否則將面臨更嚴重的攻擊，同時美國有線電視新聞網(CNN)報導指出，川普正考慮對伊朗發動新的重大攻擊，美伊兩國對峙局勢持續緊張，國際黃金現貨價格強勢上漲突破5,500美元並加速上行至5,598美元的歷史新高。

廣告 廣告

就在金價再次寫下高點紀錄的同時，美國總統川普正式提名下一屆聯準會主席華許，由於市場解讀，華許過往算是聯準會較為鷹派的成員，再加上人事明朗化，市場對於資產開始重新定價：美元指數跳升逾1%，貴金屬黃金、白銀價格大幅度修正，黃金從1月30日每盎司5500美元上方，直接摔回2月2日的4500美元上方，跌幅寫下1980年代以來的紀錄。

台灣銀行貴金屬經理楊天立分析指出，在這波金價不斷往上衝的過程當中，有些預測機構已經把今年高價拉至每盎司6000美元以上，也由於金價出現「不封頂」的情況，使得任何地緣政治消息，甚至是川普政策等，都會成為金價大幅變動的因子。如果以國際金價從去年10月28日起漲，至今漲幅已經達到44%，短線浮額太多，進行較大幅清洗，也算合理。楊天立說：『(原音)大概回檔以目前來說，回檔50%甚至於到61.8%，應該都是一個合理的範圍。因此在週五下跌之後，目前慢慢的進入到了一個支撐帶，一般預期可能會在很短的期間之內，就接觸到低點，甚至於可能會有一個超額清洗的狀況，那之後可能會花1、2個月的時間整理，趨勢上應該還是會慢慢回到一個上升的趨勢。』

楊天立也指出，由於今年還有美國期中選舉，國際金價走到這裏，今年可以預期波動會更加劇烈。由於台灣銀行是國內所有銀行中，唯一販售實體黃金的銀行，楊天立也表示，台銀實體產品供貨量非常充分，不論是黃金、白銀並不會因為市場上的任何傳言而有供貨緊縮甚至是斷貨的情況。