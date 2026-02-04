國際金價重返5000美元！昨創18年來最大單日漲幅

國際黃金和白銀價格恢復漲勢。路透社



國際黃金價格週三（2/4）延續前一天漲勢，現貨價格反彈突破5000美元大關。

台灣時間週三中午12時24分，黃金現貨價格來到每盎司5063美元，較週二再漲逾2%。白銀價格也上漲逾2%，來到87.7美元。鉑金和鈀金價格也上漲。

國際黃金價格1月29日觸及5594.82美元歷史新高後，30日起一路崩跌，至本週一（2/2）一度跌至4402美元，但週二起止跌回升，當天反彈至4951美元，大漲近6%，創下2008年以來單日最大漲幅。

分析指出，美軍戰機週二在阿拉伯海擊落一架接近「林肯號」航空母艦的伊朗無人機，情勢轉趨緊張，資金避險情緒回升。

彭博新聞報導，道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali在報告中表示，貴金屬的強制拋售可能已結束，「過去一週的劇烈波動，無疑會讓散戶投資者繼續觀望，從而減少一個日益重要的買家群體」。

