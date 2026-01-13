國際金價飆漲 黃金存摺飆破4700元新天價、「大金磚」市值破10億

受到美國司法部對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查影響，市場對於央行獨立性引發質疑，金、銀價格於美東時間12日雙雙創下新高。金價盤中突破每盎司4600美元大關，盤最高甚至來到4629.94美元。儘管今（13）日小幅走低，依舊在4600美元附近震盪，但近期金價仍居高不下。

不僅受到美國國內政壇鬥爭影響，中東緊張的局勢也導致國際避險情緒升溫，也成為助漲金價的原因之一。國際金價屢創新高，也帶動台灣銀行今日黃金存摺賣出價站上每公克4700元關卡，盤中最高來到4704元，改寫新天價。至於新北市黃金博物館的「大金磚」，身價也水漲船高，根據館方12日顯示，每公克金價約4712元，重達220.3公斤的「大金磚」市值來到10.38億元創下新紀錄，這也是史上第二次突破10億元大關。

釀成市場動盪的導火線

根據《路透社》報導，截至美東時間12日下午1時38分，金價上漲2.2％，報每盎司4609.58美元，突破4600美元大關。而金價之所以居高不下，和美國政府近期動作頻頻有關。國內方面，司法部針對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，還送出大陪審團傳票，鮑爾也反控川普政府以刑事起訴的威脅施壓，企圖逼迫聯準會降息。

受到政壇權力鬥爭影響，投資人對美國央行獨立性產生質疑，再加上國際政局動盪不安，包括伊朗政府持續鎮壓抗議活動、美國介入委內瑞拉政權以及收購格陵蘭等提議，增加市場不確定性、推升避險情緒，導致金價持續創新高。

法國興業銀行（Societe Generale）主管海伊（Michael Haigh）指出「高度不確定性正是推升金市的直接動力，而且幾乎每週都會增加一個不確定因素。」認為支撐金價這波漲勢的背景，短期內不易逆轉。

白銀同步刷新高點

不只金價持續創新高，白銀12日一度觸及每盎司86.22美元創歷史新高，隨後上漲6.8%，報每盎司85.39美元。報導指出，回顧去年金價全年大漲逾64％，創下1979年以來最佳表現，白銀更以146.8％的漲幅，寫下史上最強年度紀錄。木星資產管理公司（Jupiter Asset Management Limited）經理分析，由於白銀市場規模較小，在資金湧入時，其波動性與漲勢往往較黃金更為猛烈。

「大金磚」市值再次突破10億元

曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚的黃金博物館鎮館之寶「大金磚」，受到金價上漲影響，12日每公克來到4712元，重達220.3公斤的大金磚市值達10.38億元，這也是史上第二次突破10億元大關。回顧去（2025）年12月25日，當天館內顯示器上的每公克金價約4594元，是大金磚市價首次飆破10億，來到10.12億元，沒想到相隔19天金價再創新高，一路飆到10.38億元，創下史上最高紀錄。