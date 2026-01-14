國際金價飆漲 黃金詐騙成新招

的正確性。

面對員警詢問，婦人尷尬一笑，因為她就坐在銀行櫃檯，原本已經要匯款給詐騙集團，直到員警到場才知道自己差點上當。

員警告誡受騙婦人，「第一個不收你手續費，第二個跟你介紹讓你賺錢的，是這社會上有可能嗎？」

詐騙集團透過交友軟體認識婦人，誆稱「黃金投資」實為詐騙，而類似狀況不只一起。

台中市金銀珠寶公會理事長趙崇孝說，「應該有10來家收到，看起來都是項鍊居多，因為項鍊秤起來才會比較重，詐騙起來金額才會比較大。」

公會證實，收到銀樓業者回報，出現疑似假黃金集團，拿著參雜「錸」、「鎢」的金項鍊前往銀樓脫手，業者一但沒有及時發現就可能損失慘重。

黃金成為詐騙集團熱門目標，因為地緣政治導致金價三級跳，國際金價90天內，已經從每盎司3635美元，飆升到4586美元，另外14日銀樓黃金牌告價賣出每錢達到新台幣1萬8280元，創下新天價。

台北市動產質借處工作人員指出，「那像我們以這一條金鍊來說，我們測出來的結果，黃金的部分大概只占82.62%。」

而台北市財政局所屬的「公營當鋪」近期也引進秘密武器貴金屬分析儀，利用X光掃描，20秒就可以鑑定金屬成分，還有成色比例，共可辨識白銀、黃金等30種貴金屬，確保收質物品的正確性。

台北市動產質借處副處長劉慶安表示，「傳統檢驗方式就是有感官法，有水比重法，有火燒法等等，引進這個機器，讓我們可以對黃金的比例，或者是它有沒有包含其他的金屬來更精準的掌握。」

貴金屬分析儀一台要價65萬元，目前共採購6台放置在北市各營運據點，動質處也強調，會再搭配傳統判斷方法運用，新增一道防線。

