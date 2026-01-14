國際金價飆！ 黃金博物館「大金磚」達史上最高10.39億

新北市 / 綜合報導

伊朗動亂，地緣政治緊張局勢，讓國際金價持續飆漲！新北市黃金博物館的鎮館之寶，大金磚，不到一個月，價格兩度飆破十億台幣，昨(13)日更以10.39億，創下有史以來新高價。

手有摸到合照拍到，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，黃澄澄的大金磚，光是用看的就很過癮，再看看身價，數一數百萬千萬億，這塊大金磚13日價值超過10億元。

參觀民眾說：「不要說十億光金子摸起來就很舒服。」難賺10億元，但民眾摸一摸過過癮，新北黃金博物館，鎮館之寶梯形大金磚，昨日上午，金價每公克來到新高的4718元，大金磚重達220.3公斤，換算價值飆破10.39億，是有史以來最高價。

新北市立黃金博物館林文中館長說：「遊客其實近期來對這個金價波動一直調漲的部分，那對我們的黃金其實特別有興趣，但是我們還是希望說民眾來可以把關注的焦點，回到我們那個金瓜石這邊曾經的輝煌的財經歷史。」受到最近伊朗暴動影響，國際金價屢創新高，也讓金磚價格飛漲。

根據黃金博物館資料顯示，大金磚價值上次突破十億，是在去年12月25日，當時是10.12億元，相隔不到20天，再創新高的10.39億元，大金磚的價值，從起初亮相的，2004年9700多萬元，飆到現在整整翻了超過十倍。

雖然世界最大金磚紀錄，2005年被日本土肥金山超越，但台灣新北這鎮館之寶價值依舊驚人，除了見證金市波動，也讓景點討論度隨金價持續升溫。

