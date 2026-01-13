國際金價飆！ 黃金博物館「大金磚」達史上最高10.39億

新北市 / 綜合報導

伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢讓國際金價持續飆漲，屢創新高！新北市黃金博物館的鎮館之寶，大金磚，短短不到一個月，價格兩度飆破十億台幣。 今(13)日上午，更以10.39億元創下有史以來新高價 ，對比二十年前剛亮相的時候，如今身價翻漲超過十倍，這塊全台最貴重的大金磚，除了見證金市波動，也讓景點討論度隨金價持續升溫。

手有摸到合照拍到，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，黃澄澄的大金磚，光是用看的就很過癮，再看看身價，數一數百萬千萬億，這塊大金磚13日價值超過10億元，參觀民眾說：「不要說十億啦，光金子摸起來就很舒服啊。」難賺10億元，但民眾摸一摸過過癮。

新北黃金博物館 ， 鎮館之寶梯形大金磚 ， 13日上午 ， 金價每公克來到新高的4718元 ， 大金磚重達220.3公斤 ， 換算價值飆破10.39億 ， 是有史以來最高價 ，新北市立黃金博物館館長林文中說：「遊客其實近期來，對這個金價波動一直調漲的部分，那對我們的黃金，其實特別有興趣，但是我們還是希望說，民眾來可以把關注的焦點，回到我們那個金瓜石這邊，曾經的輝煌的財經歷史。」

受到最近伊朗暴動影響，國際金價屢創新高，也讓金磚價格飛漲， 根據黃金博物館資料顯示 ， 大金磚價值上次突破十億 ， 是在去年12月25日 ， 當時是10.12億元 ， 相隔不到20天 ， 再創新高的10.39億元 ， 大金磚的價值 ， 從起初亮相的 ， 2004年9700多萬元 ， 飆到現在整整翻了超過十倍。

再看一下大金磚，雖然世界最大金磚紀錄，2005年被日本土肥金山超越，但台灣新北這鎮館之寶價值依舊驚人，除了見證金市波動，也讓景點討論度隨金價持續升溫。

