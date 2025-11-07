國際金融博覽會登場! 一銀推"數位金融" 民眾展區沉浸式體驗

財經中心／楊思敏、張智凱 台北報導

2025台北國際金融博覽會盛大登場，在現場展示最新金融服務和科技，第一銀行把展區打造成超市場景，設置了四道遊戲關卡。民眾在沉浸式遊戲中，可以學到反詐知識和銀行提供的數位服務，闖關完成後還能兌換小獎品。

眼睛盯得螢幕，仔細閱讀題目，再快速按按鈕、回答正確答案，讓民眾在遊戲中，學習反詐知識。2025台北國際金融博覽會7號正式登場，各家金融業者都來參與，第一銀行以"數位超市"為主題，設計四道遊戲關卡，用平易近人的方式，向民眾介紹現代金融服務。

民眾：「每一題的設計，我覺得都蠻貼近，我們民眾的生活，就是宣導一些我們日常，會碰到的詐騙情況。」





含「金」量超高！台北國際金融博覽會登場 各家銀行展示最新數位服務

現場設有防詐宣導互動遊戲。（圖／民視新聞）





第一銀行副總蔡淑慧：「能夠讓金融生活像超市一樣，結合生活更便利更多元，了解整個智慧跟科技的結合，希望能夠提供更便利，讓大家更了解，其實金融是非常生活化的。」

展場布置成數位賣場，四大主題區，分為反詐宣導、數位生活圈、APP服務到理財組合，財政部次長阮清華也來現場體驗。闖關完成後，不只能獲得有用的資訊，還可以兌換公仔立牌獎品，幸運的人有機會抽中冰棒。





含「金」量超高！台北國際金融博覽會登場 各家銀行展示最新數位服務

第一銀行副總蔡淑慧接受訪問。（圖／民視新聞）





第一銀行副總蔡淑慧：「核心的主題是，金融即生活生活即金融，金融不再是高高在上，是可以變成生活的一部份，這個也表示我們銀行，在數位轉型的一個強烈的決心。」

隨著數位科技發展，銀行未來也會朝三個方向優化服務，包含整合生態圈，一個平台滿足食衣住行育樂的金融需求，操作更直接，以及加強AI應用，提升民眾日常生活的效率。

