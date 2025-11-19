國際金融與資產管理論壇》蔡英文：台灣金融資產133兆還能再升級！彭金隆喊亞資中心「時機條件兼備」

在全球面對關稅、永續議題等挑戰時，金融市場往往無法置身事外且會直接受到影響。 為了讓台灣未來的金融人才提早意識到相關挑戰，政大國際金融學院與《今周刊》在週三（11/19）共同主辦「國際金融與資產管理論壇」，在論壇中針對「國際資產管理新趨勢」、「永續與財務報導整合」以及「關稅與國際經濟金融前瞻」等議題進行交流。

這場論壇上，吸引近300人參與，其中包括金融產官學界重要人士，以及政大的老師與學生。講者的部分，則請到哥本哈根基礎建設基金(CIP) 旗艦型基金合夥人Gordon White、ISSB資深顧問Tae-Young Paik與經濟部部長龔明鑫進行專題演講。

上午場焦點對談的參與者還包括：投信投顧公會理事長尤昭文、貝萊德投信董事長謝宛芝、施羅德投信董事長謝誠晃、高盛證券台灣業務負責人劉思莊、博觀資本創辦人暨董事總經理Raj Thammineni。

彭金隆：條件成熟、時機正好 臺灣推動資產管理中心正當其時

金管會主委彭金隆在致詞時表示，每次回到政大都特別開心，「我現在正職還是政大老師，兼差是金管會主委」，幽默開場引來笑聲。

他表示，過去十年是臺灣金融發展關鍵的十年，在蔡英文總統領導與全民努力下，產業與資本市場表現亮眼，「2025年雖未結束，但上市櫃公司營收與獲利都將創歷史新高，臺股指數屢創新高、市值更突破3兆美元，躍升全球第8」。同時，銀行、保險、證券三大業別總資產已超過130兆元，較10年前成長近7成，境內投信與全委基金規模亦突破15兆元。這些數據，代表企業競爭力、民眾信心與金融創新的共同成果。

金管會主委彭金隆。（攝影：劉咸昌）

彭金隆指出，去年行政院整合產官學研能量，正式將「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」列為國家級施政目標。他坦言，過去30年臺灣多次提出相似願景，卻因時機未到、條件未備未能實現，「但現在的臺灣不同於以往」，擁有全球競爭力產業鏈、充沛民間資金、強勁投資動能與優秀金融人才，「這四項就是邁向亞洲資產管理樞紐的關鍵基礎」。

他認為，目前條件已成熟、時機正好，從去年的規劃至今，「臺灣正從被質疑走向突破」，以實力與行動改寫過去的記憶。過去一年，在行政院帶領下，各部會通力合作推動多項具體成果。包括半年內在高雄設立資產管理示範專區，自7月啟用以來已吸引40家金融機構進駐、開放38項金融創新業務試辦；去年12月開放私人銀行業務，新增9家業者，管理資產規模預估年底突破2兆元。

此外，今年7月開辦的個人儲蓄投資帳戶，短短數月即吸引超過5萬4千人開戶，19家投信、31檔基金加入。4月上路的ETF新制半年間規模突破900億元；首檔臺灣跨境ETF亦於9月18日在東京證交所掛牌。另有7家國際大型資產管理公司擴大在臺投資，全球龍頭貝萊德旗下iShares品牌，更選擇臺灣作為15年來首個海外上市新市場。

他進一步指出，臺灣今年首次舉辦「臺灣週」系列活動，吸引2.8萬人次參加、1200家法人機構及20多國、250人次外資與會，「這些數據充分展現臺灣的經濟實力與發展資產管理中心的企圖心」。

彭金隆強調，政府正以具體行動推動改變，「我們在11月啟動亞洲創新投資平臺計畫，將全力吸引國內外特色新創產業來臺投資上市，未來希望臺灣資本市場有機會成為亞洲的那斯達克。」同時，金管會也將持續爭取政策誘因、推動第二階段擴大參與、強化普惠金融。

他透露，為促進「留財引資」，金管會將調整金融機構海外投資與經營模式，延伸金融服務版圖；並研議參考國際經驗制定「資產管理專法」，提升制度競爭力與國際能見度。他坦言，推動臺灣成為亞洲資產管理中心是一項「長期且艱困的任務」，但「如果現在不做，未來只會更難」。

蔡英文重返政大：臺灣金融資產達133兆，附加價值仍待提升

前總統蔡英文在致詞時則指出，因為她曾在政大執教多年，回到政大對她而言「有回家的感覺」。

她表示，在臺灣經濟發展的歷程中，金融業始終扮演活絡實體經濟的重要角色，但「根據金管會統計，目前臺灣金融業資產總值雖已達新臺幣133.5兆元，產值卻僅占GDP的6.56％」，顯示臺灣金融業「擁有龐大規模，卻未創造相對應的附加價值」，仍有極大的升級空間。

中華民國前總統蔡英文。（攝影：劉咸昌）

蔡英文強調，如何將龐大的金融資產轉化為更高附加價值、進而提升國家競爭力，是臺灣必須面對的關鍵課題。她回顧在任內推動的金融政策時指出，當時的目標就是要「把臺灣打造成亞洲的資產管理中心」。她說，一方面要讓民間累積的財富透過資產管理留在國內，另一方面也要引進國際規範與經驗，推動金融業升級轉型，成為驅動臺灣經濟成長的強大動能。

她提到，在中央與地方的共同努力下，今年7月「亞洲資產管理中心高雄專區」已正式啟用，「目前已有40家金融機構進駐，開放38項金融創新業務試辦」，這是臺灣資產管理發展的重要里程碑。不過，她也坦言，要讓臺灣成為亞洲資產管理中心並不容易，「除了法規與制度推動，更需要培育專業與創新的人才」。

蔡英文說，自2021年通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》後，政治大學與中山大學相繼設立國際金融學院，結合產官學力量，培育具國際視野的金融與資產管理專才。她並對政大國際金融學院舉辦此次論壇表示肯定，認為論壇能讓金融業代表與學生更深入理解全球市場變化與創新趨勢。

中華民國前總統蔡英文。（攝影：劉咸昌）

她指出，當前世界「變動快速、充滿不確定」，過去以規則為導向的經貿秩序正受到挑戰。面對國際關稅政策、匯率波動與地緣政治風險，「金融體系更要強化風險評估與控管能力」。她期許與會者能從宏觀角度觀察全球經貿與金融秩序的變化，思考臺灣如何「在變局中走出自己的道路，並在風險中找到新的機會」。

最後，蔡英文感謝政治大學國際金融學院的邀請，並寄望學院持續扮演產官學交流的平台，「為臺灣培養更多具有國際視野、專業素養與永續思維的人才，成為推動臺灣金融產業升級的關鍵力量」。

由政大國際金融學院與《今周刊》共同主辦的國際金融與資產管理論壇吸引近300聽眾參與。（攝影：劉咸昌）

政大國金院攜手外資機構、國內金融業 打造國際化金融人才搖籃

政治大學國際金融學院院長蘇建榮致詞時，特別感謝蔡英文親臨會場致詞，以宏觀的視野與領導經驗，為臺灣金融業發展指引方向。他也分享，政大國際金融學院的成立與發展，正是在蔡前總統任內推動，也是金融專業人才教育與深化國際連結的重要成果。

蘇建榮回顧，政大國際金融學院自2022年5月成立以來，已成為臺灣培育國際化金融專業人才的重要基地，「這是我國推動金融教育與產學合作的重要里程碑」。如今，學院經過幾年發展，已形成穩定的運作模式，目前與27家合作企業攜手合作，並在外資金融機構的支持下，逐步建立起完善的國際金融專業人才培育機制。

國立政治大學國際金融學院院長蘇建榮。（攝影：劉咸昌）

他進一步指出，為展現深化國際金融教育的決心，特別舉行「政大國際金融學院產學合作、國際金融人才培育深耕計畫」啟動儀式，由蔡英文前總統、金管會主委彭金隆及政治大學校長李蔡彥共同見證，象徵產官學攜手推動金融教育新階段的開端。

蘇建榮介紹，本次論壇圍繞多項重要議題展開，包括「國際資產管理新趨勢」、「永續與財務報導整合」以及「關稅與國際經濟金融前瞻」等，論壇邀請多位國內外專家學者發表演說與對談，促進學術與實務的深度交流。他並特別感謝參與產學合作的國內金融機構與外資金融單位的長期支持，使學院得以擁有足夠的資源實踐理想。

政大校長李蔡彥：面對全球洗牌，臺灣金融人才必須洞察趨勢、掌握變局

政治大學校長李蔡彥則是指出，近年國際金融市場變化劇烈，「可說是風起雲湧」。他分析，一方面全球資金版圖因升息、通膨與地緣政治等因素重組；另一方面，國際金融與稅務規範推進，深刻改變資產管理產業的運作邏輯。從國際資本流動到稅務與關稅的變革，再到ESG揭露與永續發展目標的要求，全球金融市場正處於關鍵轉折點。

國立政治大學校長李蔡彥。（攝影：劉咸昌）

「這些變化不僅是挑戰，也是機會。」李蔡彥說，每當挑戰出現，往往代表新契機的來臨，誰能看見趨勢，就能在未來競爭中取得優勢。他強調，面對如此快速演變的環境，金融人才的角色不該只是市場參與者，更應成為具全球視野與戰略思維的引領者。

為回應此一人才需求，李蔡彥指出，政治大學積極推動跨領域金融課程與國際連結，希望透過學術與產業的協作，逐步打造「金融知識生態圈」。他也特別勉勵現場同學：「未來的金融世界，屬於能跨域思考、靈活應變、理解國際脈絡的年輕人。」鼓勵學生珍惜此次學習機會，將論壇作為邁向專業的起點，成為推動臺灣金融產業持續前進的新力量。

本文暫不授權媒體夥伴





