國際銅價逍遙闖天關 預計精銅短缺四○萬公噸

【蘇彬貴╱先探2379期】

九月八日，全世界規模第二大的印尼Grasherg銅礦區遭到土石流的嚴重破壞，採礦的運作被迫突告停擺；而據該礦區的業者自由港克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan Inc.; FCX.US)表示，直到二○二七年之前，該礦區都恐怕都還難以完全恢復既往的正常運作與生產。

禍不單行，再加上南美洲的智利(全世界銅礦最大的生產國)與非洲的剛果，兩個地方粗銅(raw copper)的生產，就在這個時候也陸續中斷；在這樣的況下，預計今年全世界精銅(refined copper)的總供應量，累計恐怕將出現高達四○萬公噸左右的短缺。而就在這些層出不窮的「利多」消息的激勵下，國際銅價行情欲小不易，並於近期再度刷新了歷史最高峰；除此之外，美國聯準會(Fed)降息，對於銅價也是一項利多。

逆勢上揚

今年以來，倫敦金屬交易所(ＬＭＥ)的期貨銅價，進一步再上漲了二二％以上，為連續第三年上揚；而且於十月二九日盤中，還以每公噸一一二○○美元的水準，持續創下歷史最高紀錄─舊紀錄則於去年五月二十日，寫下的每公噸一一一○四．五美元。

受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的打擊，二○二○年三月二○日，該商品的價格曾一度跌至每公噸四三七一美元的谷底；因此，如果從該處計算起的話，在過去五年又七個月餘的時間裡，倫敦金屬交易所的期貨銅價，最高每公噸上漲了六八二九美元，抑或一六五％以上的幅度。