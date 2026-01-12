國際鋼價及煉鋼成本上漲 中鋼2月盤價全面調漲300元

（中央社記者何秀玲台北12日電）中鋼開出2月盤價，月盤產品每公噸全面調漲新台幣300元。中鋼表示，全球鋼市歷經去年調節，剛性需求開始釋出，加上終端庫存位處低檔，供需結構改善助啟動補庫存循環，引領鋼價進入新一輪上升週期，為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，適度調漲以反應成本。

中鋼今天發出新聞稿指出，總體經濟來看，美國聯準會進入降息循環，有利提振投資與消費需求，帶動大宗商品價格走揚；歐洲受惠財政刺激政策與俄烏和談契機，終端需求邁向復甦。中國推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，有助改善房市與建設需求，進而提振鋼鐵市場情緒。隨終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，台灣用鋼產業出口接單有望自谷底回升。

鋼鐵市場方面，貴金屬及其他金屬元素價格輪番上漲，帶動煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，鐵礦砂價格維持在每公噸105至110美元區間，冶金煤行情上漲至每公噸215至220美元區間，鋼鐵生產成本持續上揚。

另外，美歐地區熱軋價格維持漲勢，美國熱軋行情上漲約每公噸40至50美元，歐盟CBAM（碳邊境調整機制）於今年實施，推升進口鋼材成本與當地市場行情；中國大陸內銷流通行情止穩回升，中國龍頭鋼廠寶鋼2月平板類產品平盤、3月每公噸調漲人民幣100元，加上人民幣兌美元走升，帶動中國大陸鋼廠及亞洲鋼廠出口報價調漲，國際鋼價逐步脫離整理區間展現漲勢。

中鋼指出，全球鋼市歷經去年調節，剛性需求開始釋出，加以終端庫存位處低檔，供需結構改善有助啟動補庫存循環，引領鋼價進入新一輪上升週期，因此全面調漲2月盤價。

條鋼廠豐興今天公布最新盤價，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品基價平盤；廢鋼收購價在每公噸8400元，鋼筋價格每公噸為1.64萬元，型鋼產品基價每公噸2.3萬元。

豐興表示，鋼筋市場依然疲弱，不過國際小鋼胚與廢鋼價格堅挺，上週買盤進場，全台均有相當數量成交，但價格依然偏低，本週以平盤開出；國內廢鋼方面，因國際廢鋼報價小漲持穩，但上週國內廢鋼已調漲，且成品銷售價格仍難拉抬，因此本週國內廢鋼平盤。（編輯：黃國倫）1150112