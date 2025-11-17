國際鋼價弱中帶穩 中鋼與義联跨集團整合產能突圍

國際鋼市不振，中鋼12月盤價以平盤確保接單量能。

近期國內外鋼需復甦趨緩，鋼市維持盤整，中鋼日前公布今年12月盤價，以平盤確保接單量能，今（17）日股價再度跌破18元關卡，不過中鋼集團宣布，將為義联集團旗下燁聯在生產線改造的空窗期，代工其不銹鋼熱軋。業內人士表示，中鋼今年恐出現建廠以來首次虧損，這次除了服務客戶，以產能整合來降低空轉損耗，也是維護競爭力的一環。

傳統產業近來持續受到終端需求不振與供應鏈風險，經營環境挑戰不小。中鋼今年第一季表現尚可，稅後純益還有2.43億元，但第二季開始因美國對等關稅、鋼鋁關稅、新台幣升值等衝擊，中鋼12日公布的第三季財報，每股虧損擴大到0.16元，寫下近11季新低；累計前三季營收為2,417.83億元，稅後純損41.39億元，每股純損0.27元。

中鋼表示，第三季不僅是景氣低谷，也受到氣候、關稅、中國大陸低價出口等問題，但中鋼會繼續強化自身體質，提升產品價值並加快外銷輪動的速度。中鋼集團將在25日起舉行集團法說會。

然而目前亞洲的不銹鋼主要生產國，都處於產能過剩的問題，中鋼考量下游產業面臨挑戰，順應國際行情並兼顧客戶接單力，12月的產品全面以平盤開出。

中鋼表示，目前鐵礦砂價格維持在每公噸100到105美元附近，冶金煤上漲至每公噸195至200美元左右，鋼廠成本微幅走升，美國熱軋行情緩步走高，歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升，中國十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型，但亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈「弱中帶穩」態勢。

中鋼近期也同意與燁聯合作，因燁聯近年進行產線改造，提升電爐煉鋼與軋鋼品質，熱軋產線改造期間，中鋼與中龍將支援代軋不銹鋼捲，每月合計約3萬至6萬公噸，中鴻鋼鐵也將協助燁聯軋延碳鋼熱軋，都依需求而定。

