國際錦鯉品評會本周末竹縣府廣場登場 邀鄉親感受水中活寶石錦鯉躍動之美

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】由農業部漁業署及新竹縣政府指導、臺灣錦鯉發展協會主辦的「2025第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」，12月6日至7日在新竹縣政府前廣場盛大登場，參賽錦鯉接近 800尾、現場設置超過百座評比水槽，今(5)日舉行活動宣傳記者會，縣長楊文科邀請民眾闔家共襄盛舉，一同感受錦鯉躍動之美。

縣長楊文科表示，每年這個時候都會在新竹縣舉辦國際錦鯉品評，這是因為新竹縣的氣候溫度相當適合錦鯉生長，錦鯉象徵富貴吉祥與健康幸福，被稱為水中的活寶石、會游泳的藝術品，過去是王公貴族的休閒活動，現在已經大眾化，許多國家都有豐富的養殖經驗，並舉辦品評會交流。

廣告 廣告

農業部漁業署長王茂城指出，錦鯉在臺灣觀賞魚市場佔比約12至15％，年產值高達1.5億元，除了錦鯉本身價值高，周邊產業鏈，包括水族缸、造景、飼料及運輸等，也帶動龐大商機。過去錦鯉多見於庭院或大型造景池塘，在臺灣錦鯉發展協會及中華愛鯉協會努力下，推廣缸養及小型化飼養，錦鯉開始走入一般家庭，這種消費模式更貼近都會區民眾需求，也有助於產業轉型升級。

臺灣錦鯉發展協會理事長史成志表示，本屆活動極具國際規模，今年特別邀請ZNA全日本愛鱗會新任會長淺田彌壽彥親臨督導，並集結來自日本、馬來西亞、新加坡、澳洲、泰國、香港等國家共25位國際認證審查員前來參與。

ZNA為全球最具指標性的錦鯉組織之一，其嚴謹專業的評審制度備受世界肯定。淺田會長及多國裁判的加入，不僅提升本屆賽事的國際高度，也象徵臺灣錦鯉文化節在國際舞台上的地位持續攀升。

另外，今年特別新增「臺產魚大賞」評選項目，鼓勵臺灣本土錦鯉養殖技術精進與產業升級，推動臺灣錦鯉在國際競技場上占有一席之地。為讓更多民眾親近錦鯉，本屆活動在專業品評之外，也規劃多項親子友善體驗，包括親子闖關遊戲、街頭藝人表演、錦鯉缸養概念展示及特色餐車進駐。希望透過更生活化、多元化的活動，讓民眾一同感受錦鯉被譽為「活的藝術品」的獨特魅力。