國際錦鯉品評會 竹縣登場

賞鯉好時機來臨，百尾錦鯉齊聚新竹縣展現風華！由農業部漁業署及新竹縣政府指導、臺灣錦鯉發展協會主辦的「二○二五第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」，將於十二月六日至七日在新竹縣政府前廣場盛大登場，參賽錦鯉接近八百尾、現場設置超過百座評比水槽，五日舉行活動宣傳記者會，縣長楊文科誠摯邀請全國民眾闔家蒞臨共襄盛舉，一同感受錦鯉躍動之美。

新竹縣長楊文科五日表示，每年的這個時候都會在新竹縣舉辦國際錦鯉品評，這是因為新竹縣的氣候溫度相當適合錦鯉生長，錦鯉象徵富貴吉祥與健康幸福，被稱為水中的活寶石、會游泳的藝術品，過去是王公貴族的休閒活動，現在已經大眾化，許多國家都有豐富的養殖經驗，並舉辦品評會交流。歡迎民眾把握難得的機會，明後天一起來縣府前廣場參與這場一年一度的錦鯉盛會。

農業部漁業署長王茂城指出，錦鯉在臺灣觀賞魚市場佔比約十二至百分之十五，年產值高達一點五億元，除了錦鯉本身價值高，周邊產業鏈，包括水族缸、造景、飼料及運輸等，也帶動龐大商機。過去錦鯉多見於庭院或大型造景池塘，在臺灣錦鯉發展協會及中華愛鯉協會努力下，推廣缸養及小型化飼養，錦鯉開始走入一般家庭，這種消費模式更貼近都會區民眾需求，也有助於產業轉型升級。