國際鎳價反彈 不銹鋼1月盤價大漲

由於印尼擬限縮鎳礦開採配額,引發國際鎳價反彈高揚升,31日每公噸漲至1.68萬美元,導致不銹鋼廠成本大增,加上中國大陸自115年1月1日起對出口鋼品實施許可證制度,有助於抑制鋼品非理性出口,且有助於國際鋼價穩定,受此激勵,不銹鋼板捲類大廠燁聯、唐榮及不銹鋼盤元大廠華新、燁興等陸續開出來的1月份盤價,都呈現大漲局面,其中300系列產品每公噸漲4,000~5,000元,其他產品不是平盤,就是漲500~1,000元,增添鋼廠營運能量。

廣告 廣告

對於這次盤價,燁聯表示,聯準會啟動降息循環，提高全球金融體系流動性，國際資金陸續轉向布局商品市場；於此同時，在全球AI產業發展需求的推升下，近期LME各項基本金屬價格同步走揚，鎳價亦呈現落後補漲的態勢。

且中國政府於12月12日宣布,自2026年1月1日起，針對部分鋼鐵產品出口實施許可制度，將有助於抑制非理性出口，穩定國際鋼鐵市場供需秩序與價格走勢。另一方面，印尼政府針對明年度鎳礦開採配額進行限縮，不銹鋼原物料供給將趨於緊縮，促使鎳生鐵等主要生產原料價格大幅上漲，墊高鋼廠生產成本。

基於成本變化與整體市場考量，燁聯決定1月份各項產品售價適度調整,其中304系列產品,每公噸調漲5,000元，316L系列每公噸調漲1,000元，430維持平盤。

不銹鋼盤元大廠華新指出,鎳價觸底反彈以及新台幣匯率續貶，對不銹鋼市場行情形成支撐。 另外，美國聯準會延續降息趨勢，啟動短期購債的寬鬆政策，有助改善市場資金環境；且大陸預計自2026年1月起實施鋼品出口許可證管理制度，可望減緩供給壓力、帶動需求回溫。綜合上述因素，該公司決定,2026年1月盤元產品牌價適度調整,其中300系產品,每公噸調漲新台幣4,000元； 316附價平盤,但含銅鋼種附價每公噸調漲新台幣1,000元 ,且 200系產品每公噸也調漲新台幣1,000元,另400系產品平盤。

另一大廠燁興說,由於印尼鎳礦開採配額限縮，推升倫鎳及鎳生鐵主要原料成本上漲，加上中國大陸2026年開始實施鋼品管制出口，預期供給將有效獲得控制，因此2026年1月份不銹鋼盤元300系每公噸調漲5,000元，200系每公噸調漲500元，400系維持平盤，另碳鋼盤元也平盤。

此外,不銹鋼板類大廠唐榮31日也開出1月份盤價,唐榮決定,該公司115年1月各項產品牌價調整情況,其中304每公噸調漲5,000元，316L附價維持平盤。

更多品觀點報導

燁輝參與燁聯鋼鐵私募股案 擴大碳鋼產能計畫

俄烏停火點燃重建需求 不锈鋼12月盤價呈平高盤

