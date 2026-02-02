國際長壽醫學盛會登場 台灣學者許翱麟教授躋身GCLS杜拜論壇主講陣容

一場定義全球健康未來的重要對話將於中東展開。瑞士日內瓦長壽科學學院主辦的 「2026 GCLS Semester Symposium」國際高峰論壇，將於2月2日至3日在杜拜知識園會議中心隆重舉行。本屆論壇以 「長壽新時代：中東創新」 為主題，匯聚全球頂尖科學家、政策制定者與產業領袖。值得關注的是，國立陽明交通大學特聘教授、亞太精準抗衰老醫學會副理事長許翱麟教授獲邀擔任核心講者，將台灣在前沿抗衰老領域的研究實力帶上世界舞台，與各國權威共繪長壽醫學的未來藍圖。

國際頂級平台：從日內瓦到杜拜的長壽科學權威

本次論壇的主辦方瑞士日內瓦長壽科學學院（GCLS），是全球長壽醫學教育與標準化推動的先驅機構。其舉辦的Semester Symposium系列，被業界視為連結基礎科學、臨床實踐、產業發展與政策監管的旗艦型國際平台。GCLS致力於建立跨國合作網絡，將實驗室的前沿發現，轉化為全球可及的臨床標準與健康政策，影響力深遠。

議程聚焦未來：從「可逆衰老」到AI醫療

論壇議程設計完整，旨在回應全球對健康老化的迫切需求。核心亮點議題緊扣時代脈動，包括：

突破性科學 ：探討「可逆衰老」的再生科學證據與下一代衰老生物標記。

臨床與科技整合 ：聚焦AI在長壽醫學中的角色，以及現代臨床模式的建立。

產業與治理：分析長壽產業投資趨勢，並討論從科學證據到臨床標準的未來治理框架。

此設計體現了論壇不僅關注科學突破，更重視將創新轉化為實質的醫療解決方案與社會制度。

星光熠熠的講者陣容：許翱麟教授代表亞太發聲

本屆論壇講者陣容橫跨產、官、學界，凸顯其高層次對話定位。許翱麟教授將與多位國際重量級人物同台，包括：

Dr. Shahrukh K. Hashmi （阿布扎比衛生部研究發展主任）

Dr. Khulood Alsayegh （杜拜衛生局臨床標準與指南負責人）

Dr. Gordan Lauc （生物標記公司GlycanAge首席科學官）

Dr. Vanessa Emslie（國際長壽與整合醫學專家）

許教授的受邀，標誌著其個人及所代表的亞太精準抗衰老醫學會（APPAM），在國際長壽醫學學術圈已獲得核心話語權。APPAM作為非營利國際醫學組織，在理事長吳光雄醫師領導下，長期深耕老化科學與精準醫療。此次參與，是台灣與亞太地區研究成果與臨床經驗，對接全球頂尖網絡的關鍵一步。

台灣的機遇與挑戰：在全球長壽浪潮中定位

許翱麟教授是國際知名的衰老生物學家，在陽明交大的實驗室專注於長壽基因與飲食限制的分子機制研究，成果豐碩。此次他從亞太視角出發，分享整合醫學與預防策略的經驗，預期將為以西方為主導的長壽科學領域，帶來重要的補充與對話。

隨著全球高齡化加速，「長壽科技」已成為下一波產業與科學革命的重心。台灣擁有堅實的生技研發實力與完整的醫療體系，透過如許教授等學者的國際參與，正將我國的科研能量精準嵌入全球創新生態系。此次GCLS杜拜論壇，不僅是一場學術盛會，更是台灣向世界展示其在決定人類未來健康的關鍵賽道上，擁有不可忽視的創新與貢獻能力的重要舞台。