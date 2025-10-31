國際關注！昨日本再傳多起熊害 英政府發旅遊警示

即時中心／林耿郁報導

日本陷入前所未有的熊害危機；僅昨（30）天一天，岩手、新潟、山形縣等多個地區，分別傳出熊闖入民宅、學校與社區中心等事件，導致校方停課、遊樂園被迫關閉。如今就連英國政府，也提醒國民赴日本旅遊，需慎防遭熊攻擊，顯見熊害已從日本的國安危機，升級為國際關注的焦點。

熊害爆發！NHK報導，昨天一天內，日本各地再傳多起熊出沒事件：

岩手雫石 熊闖公民館撞破自動門

岩手縣雫（ㄋㄚˇ，日本漢字）石町，30日上午6時半驚傳「熊撞門事件」。監視畫面顯示，一頭黑熊橫穿道路，直接衝撞當地公民館（社區中心）大門，連續以爪拍擊並頭部撞擊玻璃自動門，導致門框變形。

所幸當時館內無人，無人受傷；熊最後自行離去。

警方與町公所已加派人員巡邏，呼籲居民避免在清晨與夜間外出。

新潟五泉 熊衝小學 學生緊急撤離

上午7點前，新潟縣五泉市一名民眾，在五泉東小學體育館旁發現熊，熊一度朝目擊者衝來，所幸被圍欄阻擋後逃走。

學校立即停課，由教職員護送已在路上的學生安全返家。現場留下約10公分寬的熊掌印，無人傷亡。

山形：遊樂園、高爾夫球場緊急關閉

上午9點，山形縣上山市，以及山形市境內，1個小時連續出現3次熊目擊通報。

在當地高爾夫球場，有顧客在球道上近距離目擊，業者立刻宣布休業；相鄰的遊樂園亦同步封園，員工展開搜索。

地方觀光業者坦言，楓葉旺季才剛開始，卻遇到熊害與遊客退訂潮，損失慘重。

世界遺產白川鄉 外國客受傷後多語警告上場

在聯合國世界遺產「岐阜縣白川鄉」，先前有西班牙遊客遭熊攻擊受傷。當地政府在合掌村內設置多處警告牌，並在清晨與傍晚時分，全面封閉通往展望台的登山步道。

警方每天傍晚巡邏持「制伏叉（さすまた）」警戒；觀光協會則以日、英、中三語製作文書，分送至民宿與飯店，提醒遊客避免夜間外出，更不可隨意丟棄食物，以免引「熊」入室。

英國政府更新警示 熊害升級國際事件

由於日本熊害暴增，英國外交部（FCDO）30日更新旅遊安全資訊，明確提醒赴日觀光或商務人士，若前往曾通報熊出沒的地區，請避免單獨行動，並確實攜帶防熊鈴及食物密封袋。

截至10月30日中午，全日本至少已有86人遭熊攻擊受傷、6人不幸身亡，雙雙創下近年新高。

