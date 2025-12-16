即時中心／林耿郁報導

行政院長卓榮泰決定「不副署、不執行」財政收支劃分法，引發國內政壇高度關注，如今也升級為國際事件；路透社以《總統稱台灣國際信譽因爭議法律而受到考驗》為題，報導了近日的台灣政局衝突。

路透社以《Taiwan's global credibility on the line with disputed laws, president says》為標題，報導近期朝野攻防。

報導中提及，總統賴清德指出「台灣國際信譽正受到威脅」，呼籲在野黨撤回一系列法案。

廣告 廣告

目前賴總統與反對黨的爭議日益加強，起因於反對黨利用立法院多數席位，通過了自己的法案，阻撓政府的計劃。

其中一項爭議在於，上（11）月通過的《財政收支劃分法》，向地方政府提供更多資金，以及停砍公教年金等兩項法案，在財政上是「不可持續」的，因此行政院長卓榮泰表示，「拒絕執行」相關法案。

賴總統也呼籲撤回這些法案，並表示願意親自前往立法院與立委對話；他指出這些法案「削弱台灣競爭力」，會讓國際社會對台灣失去信心。

不過，今年夏天剛剛挺過大罷免的國民黨，至今尚未對行政院長發起不信任投票；路透社直指，此舉可能引發新一輪的國會選舉。

原文出處：快新聞／國際關注！《財劃法》、停砍年金引朝野對立 路透社撰文報導

更多民視新聞報導

憲政首例！政院不副署財劃法 林志潔感動：謝謝卓榮泰的承擔

不敢「倒閣」？卓榮泰拒副署財劃法 媒體人：藍白怕被下架

政院拍板不副署財劃法 陳其邁喊話在野：儘速讓憲法法庭運作

