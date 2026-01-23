國際阿爾滋海默氏症全球會議 名醫許景琦受邀演講分享研究成果

【民眾網諸葛志一台中報導】兩年一度的第37屆國際阿爾滋海默氏症全球會議，將於今年4月12至16日在法國里昂國際會議中心舉辦，這場在國際上號稱僅次於諾貝爾醫學獎的盛會，台灣失智症協會將代表國家，於現場擺設展位，精神科名醫許景琦也受到主辦單位的邀請，前往法國里昂擔任該會議16日上午的講師，分享他針對抗發炎飲食遵從度與阿茲海默症死亡率的研究成果。

許景琦強調，台灣已經邁入的超高齡社會，他將在法國發表一場演講，公開他研究探討抗發炎飲食遵從度（以抗發炎食物所提供的飲食能量百分比衡量）與阿茲海默症（Alzheimer’s disease, AD）特異性死亡率及全因死亡率之間的關聯，並進一步檢視此關聯是否因性別或種族／族裔而有所差異。

許景琦說，他的醫療團隊研究採用全國性大型世代資料進行分析。研究結果顯示，較高比例的抗發炎食物攝取與較低的全因死亡率相關，並呈現降低 AD 特異性死亡率的趨勢。此保護效果主要出現在特定次族群，尤其是男性與非西班牙裔白人。即便僅有約 10% 的飲食熱量來自抗發炎食物，亦與這些族群中較低的死亡風險相關，顯示透過可行的飲食調整即可產生潛在效益。

許景琦強調，本研究結果支持，調整飲食組成是一種實際且低成本的介入方式，可能透過減輕神經發炎反應來降低 AD 死亡風險。

許景琦表示，這次他前往里昂，在亞太呼吸睡眠整合協會理事長鐘威昇醫師支持下，秘書長蔡志誠先生召集下一起組成台灣醫療界團體前往，參訪荷蘭侯格威及法國蘭德絲的阿爾茲海默症失智村，此外將帶著青天白日滿地紅的國旗，於台灣失智症協會的展位飄揚攝影，讓全世界的醫療人士，都知道台灣醫療水準的高端，也在阿爾滋海默失智症領域上面，邁向國際，加強國際醫療技術的交流。